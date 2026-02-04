【実写版『SAKAMOTO DAYS』】原作再現度MAXのキャラが暴れまくる特報映像公開！
4月29日（水・祝）公開の実写版『SAKAMOTO DAYS』。主要キャスト総出演の最新特報映像が公開された。また、2人の坂本が描かれたムビチケ前売券が、2月6日（金）より販売開始される。
2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！ Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録している 『SAKAMOTO DAYS』が、主演・目黒蓮、監督・福田雄一で実写映画化、4月29日（水・祝）に公開される。
このたび、豪華キャスト陣が演じる、再現度MAXのキャラクターが総出演する特報映像が公開された。本編をふんだんに使用した、初だし映像満載だ。
「坂本君に懸賞金が懸けられたよ。」北村演じる南雲の不穏な一言から、息つく暇もなく坂本（目黒）が、愛する家族と平穏な日常を守るため、命懸けで戦う圧巻の戦闘シーンが畳みかけられ、一気に物語の世界に引き込まれる特報映像。今回公開された映像では、坂本やシン（高橋）・葵（上戸）だけでなく、陸少糖（横田）・平助（戸塚）や、最強の殺し屋集団「ORDER」に所属する南雲（北村）・神々廻（八木）・大佛（生見）、そして×（スラー）一派として坂本の前に立ちはだかる鹿島（塩野）・勢羽（渡邊）、さらにはいまだ謎に包まれている×（スラー）もついに登場。原作の世界観を丁寧に作り上げた渾身の映像に注目だ。
さらに終盤には、坂本が何よりも大切にしている家族との、心温まるほっこりする日常の場面も映しだされる。手に汗握る圧巻のアクションパートと、思わず微笑んでしまう平穏な日常パートという、対極にある2つの要素の絶妙な融合こそが『SAKAMOTO DAYS』の大きな魅力の一つであり、メリハリの効いた、まさに本作らしい特報映像が到着した。
そして、そのビジュアルが公開された時には、大きな反響を呼んだティザービジュアルがムビチケ前売券となって登場。
推定体重約140kgの〈ふくよかな坂本〉と、鋭い眼光で只ならぬオーラを放つ〈スマートな坂本〉の二面性が描かれており、目黒扮する2人の坂本が共存する特別デザインとなっている。ムビチケ前売券は2月6日（金）より販売開始。詳細については、映画公式HP（https://skmtdays-movie.jp/）をご確認を。
果たして坂本は、平穏な日常と愛する家族を守り切ることが出来るのか……。
今後の情報にも乞うご期待。
（C）鈴木祐斗／集英社 （C）2026 映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
