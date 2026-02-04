ルビー＆ピンクサファイアの新色が魅力！ハリー・ウィンストン「スパークリングクラスター・コレクション」

ハリー・ウィンストンに、スパークリングクラスター・コレクションの新たなカラーバリエーションが登場。

2026年2月より、ダイヤモンドとルビー、ピンクサファイアを使用した、ロマンスを感じさせる色彩を纏った新作が発売されます。

ハリー・ウィンストン「スパークリングクラスター・コレクション」

発売日：2026年2月

スパークリングクラスター・コレクションは、人生における特別な瞬間の輝きを表現した作品です。

きらめきが生まれる瞬間に、祝福の時を照らし続ける光をテーマにデザインされています。

ハリー・ウィンストンの最もアイコニックなデザインコードをベースにしたこのコレクションは、光を最大限に取り込み至高の輝きを放つようセットされたダイヤモンドが、祝福の歓びを表現しています。

ハリー・ウィンストンは、1932年にニューヨークで創業した、究極のファインジュエリーと高級時計製造のスタンダードを築き続けるブランドです。

創始者ハリー・ウィンストンは、生涯を通じて「キング・オブ・ダイヤモンド」「スター達のジュエラー」と称されました。

90年以上にもわたり、チャリティーガラや壮麗なレッドカーペットなど、祝福に包まれたシーンにさらなる輝きを加えてきました。

ブランドの伝統を現代的に解釈したこのコレクションは、ブライダルやアニバーサリー等、さまざまな記念すべき瞬間にふさわしいデザインで大切な瞬間を彩ります。

すべてのデザインには、芸術性と革新性を追い求めるハリー・ウィンストンの姿勢が映し出されています。

プラチナをベースに巧みなバランスで配されたラウンド・ブリリアントカットやペアシェイプのダイヤモンドが、動くたびにきらめきのダンスを魅せるとともに、流れるようなパターンを描いています。

イヤリング、リング、ペンダント、ブレスレット、そして圧倒的な存在感を放つネックレス。

美しいデザインの数々が、エフォートレスな輝きを放ちます。

スパークリングクラスター・リング

美しいジュエルを洗練のデザインでレイアウトしたスパークリングクラスター・リング。

このリングは、「ジュエリーはただ鑑賞されるだけではなく、人生の最も大切なシーンの一部であるべきである」という、ハリー・ウィンストンが抱き続ける信念を体現する作品です。

スパークリングクラスター・イヤリング

贅沢にあしらわれたダイヤモンドがシャンパンの泡のような輝きを放つイヤリング。

動くたびにきらめきを放ち、エレガントな存在感を演出します。

スパークリングクラスター・ブレスレット

流れるようなパターンを描くブレスレット。

腕元で繊細に輝き、洗練されたスタイルを完成させます。

スパークリングクラスター・ペンダント

胸元で上品に輝くペンダント。

シンプルながらも存在感のあるデザインが魅力です。

スパークリングクラスター・ネックレス

圧倒的な存在感を放つネックレス。

特別な瞬間を彩る、ハリー・ウィンストンならではの至高の輝きを体現しています。

新たなカラーバリエーション

スパークリングクラスター・コレクションには、サファイア、アクアマリン、ダイヤモンドのカラーバリエーションが既に展開されています。

明るいサファイアと幻想的なアクアマリンがダイヤモンドを際立たせ、きらめきとエレガンスを鮮やかに表現してきました。

そして2026年2月、ダイヤモンドとルビー、ピンクサファイアを使用した、ロマンスを感じさせる色彩を纏った新たな作品が誕生します。

人生の特別な瞬間を祝福する、ハリー・ウィンストンのスパークリングクラスター・コレクション。

新たなカラーバリエーションが、さらに選択の幅を広げます。

エフォートレスな輝きを放つ美しいデザインの数々が、記念すべき瞬間に寄り添います。

ハリー・ウィンストン「スパークリングクラスター・コレクション」の紹介でした。

