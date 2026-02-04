連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第11回 宮原知子 前編（全２回）

まもなく開幕するミラノ・コルティナ五輪に合わせて、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。

第11回は、2018年平昌五輪に出場した宮原知子の軌跡を振り返る。前編は、ジュニア時代から頭角を現し、シニアデビュー後に世界のトップスケーターへと駆け上がっていくキャリア前半について。



2016年GPファイナルで２位に入った宮原知子 photo by Kyodo News





【全日本初優勝で「自分でもできるんだ......」】

2011年に13歳で全日本ジュニア選手権を初制覇し、初出場の世界ジュニア選手権では４位に入った宮原知子。翌2012−2013シーズンはジュニアGPシリーズで初勝利してジュニアGPファイナルに初進出し、全日本ジュニアを連覇。全日本選手権でも浅田真央と村上佳菜子に次ぐ３位と、結果を積み上げていった。

そしてソチ五輪がある2013−2014シーズンにシニアに移行。全日本４位で初の五輪代表には届かなかったが、初出場の四大陸選手権で自己最高得点となる186.53点を出して２位に。このシーズン後に五輪出場した鈴木明子が引退し、浅田は１年間の休養を表明したなか、宮原は村上とともに日本女子を牽引するひとりとして期待される立場になった。

2014−2015シーズンはそんな期待に応える演技を見せた。

GPシリーズのカナダ大会で３位に入って初表彰台を果たすと、NHK杯も３位に。GPファイナル進出争いでは、同ポイントながらロシア大会で優勝していたライバル・本郷理華に先を越されたが、全日本選手権はフリーでは演技後半にダブルアクセル＋３回転トーループを２本入れるスタミナを見せ、非公認記録ながら（国際大会ではないため）195.60点で初優勝を果たした。

宮原を指導する濱田美栄コーチはその活躍に「涙が出るくらい謙虚に練習をする子なので、ドキドキしながらもちゃんとやってくれると思っていました」と喜んだ。

そして宮原はジャンプの課題を口にしながらも、「全日本の優勝は『自分でもこのくらいできるんだ』という自信になりました。すごくうれしいけど､次の試合に向けて頑張らなければいけないという気持ちも強いです」と話し、喜びをのぞかせた。

宮原の勢いは年が明けても失速しなかった。四大陸選手権で前年に続く２位。世界選手権はショートプログラム（SP）をノーミスの自己最高得点で３位発進すると、フリーでもミスを後半の３回転ルッツだけに抑える。フリーは４位だったが、合計193.60点とし、GPファイナル２位のエレーナ･ラジオノワ（ロシア）との僅差の勝負を制し、エリザベータ・トゥクタミシェワ（ロシア）に次ぐ２位に入った。

「後半のルッツの失敗が悔しい」と宮原は口にしたが、笑顔も見せた。

「全日本はメダルを考えていましたが､世界選手権はメダルを獲れると思っていなかったのでビックリしました。いろいろな選手に『おめでとう』と言ってもらってすごくうれしかったです。少しずつ自分も上達しているのだと思う。３年後の五輪に向けていいスタートが切れたので､このまま自信をつけて頑張りたいです」

また宮原は躍進を遂げたこのシーズンをこう振り返った。

「年明けは足の痛みが出て練習量を少し落としましたが、コツコツ練習を積んできた分、少し休んでもできるんだという自信にもなりましたし、そういう練習法もあるんだと勉強にもなりました。世界選手権では、ジュニアで負け続けていたラジオノワ選手に勝つことは想像もしてなかったけど、これから勝つ回数をどんどん増やせるように頑張りたいです。来季は勢いのあるジュニアの選手に負けてはいられないというのもありますが、自分ができることを毎日しっかりやれば大丈夫だと思うので、これまでと変わらない目標を持って練習していきたいです」

村上が思うような結果を出せないなか、宮原は日本女子を引っ張る立場になった。翌シーズンへ向けては「これまでとは逆に追われる立場になったと思いますが、浅田選手が戻ってくることでまた追うことができるのですごくよかった」と明るい笑顔を見せていた。

【吹っ切れればもっといい演技ができる】

宮原は翌2015−2016シーズンもいい滑り出しを見せた。課題であるジャンプの回転不足克服に挑みながらのシーズン。GPシリーズのアメリカ大会は得点を伸ばしきれず３位だったが、次のNHK杯はSPで１位発進するとフリーもジャンプのわずかなミスにとどめ、合計を初の200点台となる203.11点に。浅田も抑えてGPシリーズ初優勝を果たした。

「大きな国際大会でのショート１位は今までになかったので大きなチャンスだと思ったし、『ファイナルに行きたい』とフリーは思いきり滑れました。200点台がひとつの目標だったので、少しだけですが超えられたのはうれしいです」

中国大会優勝の浅田とともに出場したGPファイナルではSP４位発進。フリーではノーミスの滑りで初の140点台となる140.09点を出してエフゲニア・メドベージェワ（ロシア）に次ぐ２位となり、合計も自己最高得点の208.85点にして総合２位に入った。

「最初のジャンプまでは緊張しましたが、『攻めた』というよりはいつもどおりに近い気持ちで滑ったのがよかったと思います」と宮原は語った。

この大会は３位のラジオノワも201.13点、４位のアシュリー･ワグナー（アメリカ）も199.81点というハイレベルの戦いだった。そのなかでの２位は宮原にとって大きな自信になるものだった。

その勢いのままに出場した全日本も、「全体的に気持ちよく滑れた」と言うSPで目標にしていた70点台をクリアする73.24点で１位発進すると、フリーは冒頭の３連続ジャンプではミスは出たものの、流れを途絶えさせない滑りで139.59点を獲得。合計212.83点で２位に大差をつけて圧勝した。

「NHK杯とGPファイナルでともにいい演技ができたので、極度に緊張しなければ大きな失敗はしないという自信がつきました」と、宮原は大きな手ごたえを得ていた。

年明けの四大陸選手権ではSPで公認記録初めての70点台となる72.48点を出すと、フリーもノーミスの滑りで自己ベストの142.43点。合計214.91点とし、２位に20点以上の差をつける圧勝劇を演じた。それでも宮原は「吹っ切れればもっといいものができると思います」と伸びしろを口にしていた。

世界選手権は合計210.61点を出したが総合５位。223.86点で優勝したメドベージェワに続く２位から５位までは５点弱の差のなかにひしめき合う戦いで、宮原は「来シーズンへ向けてはもっと高い点数を出せるような構成を考えていけたら」と話していた。

【大舞台で練習したガッツポーズを披露】

その言葉どおり2016−2017シーズンは、SP冒頭に入れていた３回転ルッツ＋３回転トーループを基礎点が1.1倍になる後半に入れ、フリーにも３回転ルッツ＋３回転トーループを導入。得点力を高める新たな挑戦に臨んだ。

GPシリーズ２試合はSP、フリーともにジャンプで回転不足が出て200点台には乗せられなかったが、表彰台は死守してGPファイナルに進出。ファイナルでは努力の成果を披露した。

SPではその挑戦の構成をノーミスで滑って自己ベスト更新の74.64点を出すと、フリーも自己ベストの143.69点を獲得。合計218.33点として総合２位と、進化を見せた。宮原にとっては珍しい演技後のガッツポーズについて、「まだ完璧ではないですが、しっかり演技ができたらガッツポーズをしようと思っていました」と照れくさそうに話す。

濱田コーチは「ガッツポーズも練習していました」と苦笑しながらも、「体が小さく同じ滑りをしても外国人選手と比べると見劣りがするので、大きく滑るためにスケーティングの時間をかけていて、今回それができました」と評価した。

その結果に自信を深めた宮原は、「このままの勢いで、もっと自分らしい演技をすることに集中したい」と語り、全日本選手権に臨んだ。「今までで一番いい演技ができるように思いきって滑りました」と話すSPはノーミス。スピンとステップもレベル４の完璧な演技で76.49点を獲得して１位発進した。

フリーは回転不足が２本出る演技となった。「全体的に思いきりがなかった」と言うが、合計214.87点にして、２位の樋口新葉に15点以上の差をつける優勝。浅田以来となる大会３連覇を果たし、確実にステップアップする姿を印象づけた。

後編につづく

＜プロフィール＞

宮原知子 みやはら・さとこ／1998年、京都府生まれ。アメリカで過ごした幼少期にフィギュアスケートを始め、ジュニア時代には2011年、2012年の全日本ジュニア選手権で２連覇。シニアでは2014〜2017年の全日本選手権で４連覇したほか、2015年世界選手権2位、2016年四大陸選手権優勝など華々しい成績を残す。2018年平昌五輪は４位入賞。2022年に競技引退後は、プロフィギュアスケーターとしてアイスショーに精力的に出演している。