こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月3日は、BBQや運動中の水分補給に活躍するPeacock（ピーコック）の「ストレートドリンクタイプ 1L（AJL-R100）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【炭酸も持ち運べるボトル】ピーコック魔法瓶 水筒 炭酸対応 カーキ 1L 保冷 炭酸 直飲み スポーツ 持ち手 魔法瓶 AJL-R100 K 2,341円 （39%オフ） Amazonで見る PR PR

保冷性能が高く使いやすい。ピーコックの「ストレートドリンクタイプ 1L」が2,341円で販売中

ステンレス製の真空二重構造で長時間保冷効果がつづく、Peacock（ピーコック）の「ストレートドリンクタイプ 1L（AJL-R100）」が39％オフ。

炭酸飲料とスポーツドリンクに対応した保冷専用の直飲みステンレスボトルがお買い得ですよ。

日常使いやアウトドア、スポーツなど幅広いシーンでの水分補給に最適です。

炭酸飲料やスポーツドリンクにも対応。アウトドアやスポーツシーン、冬の“かくれ脱水症状”対策にも最適

特長は炭酸飲料が入れられるところ。ボトル内の内圧が大きくなるとパッキンから圧力を逃がす構造になっており、中身が吹き出る心配がありません。

内瓶には塩分に強い高耐食性ステンレス「SUS316」を採用。スポーツドリンクや経口補水液といった塩分の強い飲料も安心して入れられます。

ステンレス真空二重構造により、外の熱をしっかり遮断。暖かい室内でも冷たさを長時間キープしてくれますよ。

やさしい飲み口で大人から子どもまで使い勝手抜群。丸洗いOKでお手入れもラクちんです

取っ手付きのキャップと約0.48kgと軽量な本体のおかげで、持ち運びもラクラク。

本体底面には取り外し可能なシリコン製カバー付き。傷がつきにくく、落下時の衝撃を吸収。滑り止めとしても効果を発揮します。

飲み口は樹脂製なので口当たりがやさしく、口径が約4cmと大きく氷も入れやすいですよ。

パーツが少なくシンプルな設計で、丸洗いできるのでお手入れも簡単。いつでも衛生的で、長く清潔に使い続けられます。

【炭酸も持ち運べるボトル】ピーコック魔法瓶 水筒 炭酸対応 カーキ 1L 保冷 炭酸 直飲み スポーツ 持ち手 魔法瓶 AJL-R100 K 2,341円 （39%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞ピーコックのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月3日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp