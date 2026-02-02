楽天モバイル、プラチナバンド対応のオリジナルモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」を発表！3月頃発売。価格は1万6800円
|楽天モバイルオリジナルモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」が登場！
楽天モバイルは2日、都内およびオンラインにて「楽天モバイル プレスカンファレンス」を開催し、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービスに対応する楽天回線対応製品として新たに5G対応モバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G（型番：J21W005）」（Fuyu Precision Component製）を発表しています。発売時期は2026年3月頃を予定しているとのこと。
キャンペーンでは料金プラン「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」への申し込みと同時にRakuten WiFi Pocket 5Gを購入すると、本体価格から16,799円を割引して1円で購入できるということです。なお、Rakuten WiFi Pocket 5GはSIMがeSIMのみに対応しており、超高速・大容量、超低遅延、多数同時接続を実現する高品質な通信を利用できる「5G（第5世代移動通信システム）」に対応しているほか、プラチナバンドにも対応しています。
Rakuten WiFi Pocket 5Gは楽天モバイルのオリジナルブランド製品のモバイルルーターで、前機種「Rakuten WiFi Pocket Platinum（型番：T99W541）」と同様に鴻海精密工業（Hon Hai Precision Industry）の子会社であるFUYU PRECISION COMPONENTが製造を担当し、日本裕展貿易（Yuzhang Precision Technology Japan）が輸入を行い、電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）は鴻齢科技（HON LIN Technology）が手続きを行なっています。
前面には約1.4インチ液晶（LCD）ディスプレイを搭載し、電池残量や電波強度などの各種情報が確認できるほか、QRコードを表示して簡単に接続できるようになっています。また簡単接続ではWPSにも対応しています。一方、背面には引き続いて楽天の人気キャラクター「お買い物パンダ」が描かれたデザインとなっており、サイズは114.3×72.1 ×16.9mm、質量は約177gと、小型・軽量で持ち運びしやすいサイズ感で、本体色はホワイトの1色のみです。
バッテリーは容量が4000mAhで、連続待受時間は約360時間、連続通信時間は4G（LTE方式）で約10時間、5G（NR方式）で約9時間で、外出時も快適に通信を利用できるほか、外出先だけでなく自宅や職場などでも安定したネットワークを利用でき、動画視聴やゲームを頻繁に行う人にもオススメとなっており、充電時間はACアダプター（推奨充電器）を利用した場合で約3.7時間です。なお、充電・外部接続端子はUSB Type-C（USB 3.1）となっています。
無線LAN（Wi-Fi）はIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4GHzおよび5GHz）に対応し、24台まで同時接続できるため、ミーティングの際などの外出先でも複数人でインターネット環境を使えます。またUSBテザリングも1台まで行えます。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は5G（NR方式）がn77およびn78、4G（LTE方式）がBand 1および3、4、7、12、17、18、19、26、28、38、41で、最大通信速度は5Gで下り2.14Gbpsおよび上り218Mbps、4Gでに下り400Mbpsおよび上り75Mbps対応。
同梱物は本体のほか、クイックスタートガイド（安全上のご注意）および無線LAN初期設定シールで、ACアダプターやUSBケーブルは付属していません。また新たに置くだけで充電できる別売の専用クレードルが用意され、ケーブルを抜き差しする手間がなく、置くだけで充電が開始されて快適に利用でき、イーサネット端子も搭載しているため、有線LAN（10BASE-T／10BASE-Te／100BASE-TX／1000BASE-T）でも利用できます。なお、USBテザリングの対応OSはWindows 11（64bit）およびmacOS 12・13・14・15（64bit）となっています。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Rakuten WiFi Pocket 5G 関連記事一覧 - S-MAX
・楽天モバイル、オリジナルモバイルWi-Fiルーターの新製品 「Rakuten WiFi Pocket 5G」を3月頃より発売 | プレスリリース | 楽天モバイル株式会社
・Rakuten WiFi Pocket 5G用 クレードル | アクセサリー | 製品 | 楽天モバイル
・【特別オファー対象のお客様対象限定！先行販売】Rakuten WiFi Pocket 5G 1円キャンペーン | キャンペーン | 楽天モバイル
・Rakuten WiFi Pocket 5G | Wi-Fiルーター／周辺機器 | 製品 | 楽天モバイル