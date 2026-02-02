この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が人口減少の誤解を指摘！『【エリア最新情報】実は人口減少は問題ではない！今こそ地方での不動産投資を視野に入れるべき理由』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【エリア最新情報】実は人口減少は問題ではない！今こそ地方での不動産投資を視野に入れるべき理由』と題した動画を公開した。2026年以降の不動産市場を見据え、「地方不動産投資は厳しくなる」とされがちな通説を一度整理した上で、成功と失敗を分ける本質的な要因を解説している。



木村氏はまず、地方が厳しいと言われる背景として人口減少や街の変化を挙げる。ただし、それを理由に地方投資を一括りに否定する見方は危険だと指摘する。人口が減るという事実と、賃貸需要が失われるかどうかは必ずしも一致しないからである。実際、地方でも高い利回りで運営されている物件は存在し、結果を出している投資家も少なくないという。



その理由として語られるのが、「実需」と「投資需要」の違いだ。居住目的で買われにくい土地であっても、家賃収入が成立していれば投資対象として評価される。人口減少エリアでも、利回りという基準で見れば売買が成立する構造がある点は見落とされがちだ。



さらに木村氏は、地方投資を考える際には物件種別ごとに判断軸を変える必要があると述べる。中古戸建て、ファミリー向けアパート、単身者向けアパートでは、許容できる人口減少の幅も需要の質も異なる。供給が少ない分野では、人口減少が進んでいても需給が崩れにくいケースがある一方、若年層依存の物件では慎重な見極めが欠かせない。



そして強調されるのが、空室対策を含めた運営力の重要性である。地方不動産投資は、買って終わりではなく、運営と出口までを含めた事業として成立するかが問われる分野だという。数字の見方や考え方の違いが、結果に大きな差を生む点は動画全体を通じた一貫したメッセージである。人口減少という表層的な不安に振り回されず、地方投資を構造的に理解したい不動産投資検討者にとって、判断材料を整理する内容だ。