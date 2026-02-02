中国のロボット掃除機メーカー、Beijing Roborock TechnologyとソフトバンクグループのSB C&Sは、ロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Pro（ロボロック キューレボ カーブ ツー プロ）」を、2026年2月4日に全国のヤマダデンキおよび通販サイト「ヤマダウェブコム」で発売する。

毎分最大200回転

インテリアになじむ曲線を多用したデザインを採用。自動昇降式のLDSレーザーセンサーと、上方向のToFセンサーの組み合わせにより高さ7.98センチの超薄型ボディを実現し、家具の下などの狭い空間へスムーズに入り込める。

日本で発売中の同ブランド製品史上最高だという2万5000パスカルのパワフルな吸引力と、水拭き機能を搭載し、微細なハウスダストから髪の毛、液体による汚れや乾いたシミまで掃除できる。

毎分最大200回転、最大12ニュートンの高加重モップを備え、床を磨き上げるような力強い水拭きを行う。皮脂汚れやこびりついた頑固な汚れもキレイにする。

カーペットではモップと本体を自動でリフトアップして吸引掃除のみを行い、モップからの水濡れを防ぐ。段差は最大4センチまで乗り越えられる。

四隅を検知し自動で伸びるサイドブラシを装備し、隅のゴミまでしっかりかき出して吸引。壁際を検知すると水拭きモップが壁際まで近づいて隅々まで磨き上げる。

ゴミの収集やモップの洗浄・乾燥、充電を行う全自動ドックが付属

3重構造の物体を検知する「ストラクチャードライト」と「RGBカメラ」を搭載。最大201種類の小さな物体を認識して回避できるなど、スムーズな掃除を実現した。横方向の障害物回避機能も備える。

最大60日分のゴミの収集やモップの洗浄/乾燥、給水、充電などを行う「4way全自動ドックQ4」が付属。吸引のみの掃除モードの際にカーペットなどを濡らさないよう、モップの取り外し機能を搭載する。

最高100度の温水でモップの洗浄を行うことで99.99％の細菌を除去し、洗浄後は約55度の温風で自動乾燥するなど、モップを清潔に保ちながらニオイやカビの発生を抑える。洗浄に必要な水は自動給水する。アプリとの連携にも対応する。

価格は21万9780円（税込）。