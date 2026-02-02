¡Ò²áµîºÇÂç¤ÎÅê»ñ¡Ó»°É©¾¦»ö¤¬ÊÆ¥·¥§ー¥ë¥¬¥¹»ö¶È¤ËÁí³ÛÌó1.2Ãû±ß¤ÎÂç·¿Åê»ñ
Å·Á³¥¬¥¹¤Ï〝¸½¼Â²ò〟
¡ÖËÜ·ï¤òÄÌ¤¸¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê°Ü¹Ô´ü¡Ë´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦Å·Á³¥¬¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯²½¤Î¾å¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¡¢¶¥ÁèÎÏ¡¢ÄãÃºÁÇ²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»°É©¾¦»ö¼ÒÄ¹¤ÎÃæÀ¾¾¡Ìé»á¡£
¡¡»°É©¾¦»ö¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥·¥§ー¥ë¥¬¥¹¤Î¸¢±×¤òÊÝÍ¤·¡¢¤½¤Î³«È¯¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¨ー¥½¥ó¤òÇã¼ý¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¨ー¥½¥ó¤ÎÁ´³ô¼°¤òÌó52²¯¥É¥ë¡Ê8200²¯±ß¡Ë¤Ç¼èÆÀ¡£½ãÍÍø»ÒÉéºÄ23²¯¥É¥ë¤â°ú¤·Ñ¤®¡¢Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¡¢Áí³ÛÌó1.2Ãû±ß¤ÎÂç·¿Åê»ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¨ー¥½¥ó¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥·¥§ー¥ë¥¬¥¹¸¢±×¤Ï¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤È¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥Ø¥¤¥ó¥º¥Ó¥ëÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡£»°É©¾¦»ö¤¬¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ÊÁà¶È¼çÂÎ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥¹¤ÎÀ¸»º¤«¤é¼ûÍ×ÃÏ¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î»²²è¸å¡¢¥Ôー¥¯»þ¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÎÌ¤ÏLNG¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë´¹»»¤ÇÌó1800Ëü¥È¥ó¤òÁÛÄê¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎLNG¼ûÍ×¤Î4Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ëµ¬ÌÏ¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹À¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤Î¾ÃÈñ¹ñ¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤ÏAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£»°É©¾¦»ö¤¬À¸»º¤¹¤ëÅ·Á³¥¬¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤ä²¤½£¤ØLNG¤È¤·¤ÆÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ·Á³¥¬¥¹¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë´Ä¶Éé²Ù¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÀÐÃº¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÊä´°¡¢¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¤Î¸¶ÎÁ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦〝¸½¼Â²ò〟¡£¹â¤¤¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¬¥¹»ñ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ëÅ·Á³¥¬¥¹¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¡ÊÃæÀ¾»á¡Ë
¡¡»°É©¾¦»ö¤ÏºòÇ¯8·î¡¢½©ÅÄ¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÅ±Âà¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â·úÀß¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤«¤éÍÎ¾åÉ÷ÎÏ³«È¯¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë´ë¶È¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢»°É©¾¦»ö¤Ïº£¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ·Á³¥¬¥¹¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤³¤ì¤¬¥ê¥¹¥¯¤È¼ý±×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿Æ±¼Ò¤Î〝¸½¼Â²ò〟¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú2026Ç¯¤ò¤É¤¦Àê¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¡¡Åú¤¨¤ë¿Í¡¡»°°æÊª»º²ñÄ¹¡¦°Â±ÊÎµÉ×
¡ÖËÜ·ï¤òÄÌ¤¸¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê°Ü¹Ô´ü¡Ë´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦Å·Á³¥¬¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯²½¤Î¾å¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¡¢¶¥ÁèÎÏ¡¢ÄãÃºÁÇ²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»°É©¾¦»ö¼ÒÄ¹¤ÎÃæÀ¾¾¡Ìé»á¡£
¡¡»°É©¾¦»ö¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥·¥§ー¥ë¥¬¥¹¤Î¸¢±×¤òÊÝÍ¤·¡¢¤½¤Î³«È¯¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¨ー¥½¥ó¤òÇã¼ý¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¨ー¥½¥ó¤ÎÁ´³ô¼°¤òÌó52²¯¥É¥ë¡Ê8200²¯±ß¡Ë¤Ç¼èÆÀ¡£½ãÍÍø»ÒÉéºÄ23²¯¥É¥ë¤â°ú¤·Ñ¤®¡¢Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¡¢Áí³ÛÌó1.2Ãû±ß¤ÎÂç·¿Åê»ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¨ー¥½¥ó¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥·¥§ー¥ë¥¬¥¹¸¢±×¤Ï¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤È¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥Ø¥¤¥ó¥º¥Ó¥ëÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡£»°É©¾¦»ö¤¬¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ÊÁà¶È¼çÂÎ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥¹¤ÎÀ¸»º¤«¤é¼ûÍ×ÃÏ¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î»²²è¸å¡¢¥Ôー¥¯»þ¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÎÌ¤ÏLNG¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë´¹»»¤ÇÌó1800Ëü¥È¥ó¤òÁÛÄê¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎLNG¼ûÍ×¤Î4Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ëµ¬ÌÏ¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹À¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤Î¾ÃÈñ¹ñ¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤ÏAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£»°É©¾¦»ö¤¬À¸»º¤¹¤ëÅ·Á³¥¬¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤ä²¤½£¤ØLNG¤È¤·¤ÆÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ·Á³¥¬¥¹¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë´Ä¶Éé²Ù¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÀÐÃº¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÊä´°¡¢¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¤Î¸¶ÎÁ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦〝¸½¼Â²ò〟¡£¹â¤¤¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¬¥¹»ñ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ëÅ·Á³¥¬¥¹¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¡ÊÃæÀ¾»á¡Ë
¡¡»°É©¾¦»ö¤ÏºòÇ¯8·î¡¢½©ÅÄ¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÅ±Âà¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â·úÀß¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤«¤éÍÎ¾åÉ÷ÎÏ³«È¯¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë´ë¶È¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢»°É©¾¦»ö¤Ïº£¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ·Á³¥¬¥¹¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤³¤ì¤¬¥ê¥¹¥¯¤È¼ý±×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿Æ±¼Ò¤Î〝¸½¼Â²ò〟¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú2026Ç¯¤ò¤É¤¦Àê¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¡¡Åú¤¨¤ë¿Í¡¡»°°æÊª»º²ñÄ¹¡¦°Â±ÊÎµÉ×