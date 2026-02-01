家にある材料で即できるお手軽クッキー3選

甘いものを食べたい…そんなときに思い立ったらすぐ作れる、とても簡単なクッキーをご紹介します。

▼パン粉でザクザククッキー

パン粉と小麦粉を同量で作るクッキー。冷めるとザクザク食感を楽しめます。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼バター不使用！サクほろ食感のクッキー

小麦粉、砂糖、油の3つで作る簡単クッキー。ポリ袋で混ぜるので、洗い物が少ないのも嬉しいポイントです。



▼ホットケーキミックスでサブレ風に

ホットケーキミックスを使ってトースターで焼くお手軽クッキー。薄く成形すればサクッと食感に。







クッキー作りは難しそう…そんなイメージを持っている方にぜひ試してほしいレシピです。簡単に仕上げるアイデアが満載。家にある材料で作れるので、食べたいときにすぐできるのが嬉しいですね。小さなお子さんと一緒に作ってみるのも楽しそうです。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。