長財布派だけど、もう少しコンパクトにしたい。でも収納力は妥協したくない。そんな二兎を追いたい派にもオススメ。

machi-yaに登場した「Culaccino next2」は、1万円札とほぼ同サイズながら、紙幣60枚・カード33枚・小銭25枚を収める大容量設計。スーツの内ポケットにもすっきり収まるサイズ感でビジネスシーンでもスマートに使えるのがポイントです。

おトクな先行セール価格となっていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

大容量でもコンパクト

本製品の魅力はなんと言っても収納力。紙幣60枚にカード33枚、そして小銭までしっかり収められるのがポイント。

大きなコインスペースの両サイドにそれぞれカードと紙幣が収納可能。

実際にここまで紙幣やカードを入れることは少ないので、一方はレシート入れにするなどで使い方の幅も広がりそうですね。

それでいてサイズ感は1万円札とほぼ同じぐらい。スマホと比べても一回り大きい程度なので、長財布としてはコンパクトに仕上がっています。

お尻のポケットやジャケットの胸ポケットにも収納しやすいそうですよ。

技アリ設計で使いやすく

カードポケットは7か所（表5か所+隠し2か所）となっており、重なる部分も工夫により厚みの軽減と出し入れのスムーズさを確保できたとのこと。

大きなコインスペースは隠しマグネットでスムーズに開閉でき、コインの飛び出しも予防。閉じていると内容量の割にスリムに見えますね。

自信があるから無期限メンテナンス

レザーは植物タンニン鞣しで仕上げられた国産牛革JAZZを採用。ラフなシボとツヤのある仕上げが特徴で、経年変化もしっかり楽しめるとのこと。

製造はすべてを国内の工房にて。無期限でメンテナンスするという太っ腹対応も品質に自信があるからできるのかもしれませんね。長く使いたい人には助かるポイントです。

カラーはブラック、キャメル、グリーン、ターコイズブルー、ブラウンの5色展開。

執筆時点では最も安いコースが数量限定で14,960円（税・送料込）となっていたので、新生活を期にお財布を変えようと思っている人はぜひチェックしてみてください。

