俳優の三浦翔平（37）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で放った驚愕の一打に、まさかの“疑惑”が浮上した。

【映像】“違法”疑惑が出たほど!?のショット（実際の映像）

7番ホール（375ヤード、パー4）、三浦がティーグラウンドからアイアンで放った一打目。ボールはピン筋に飛び出し、想定を遥かに超える飛距離で奥まで飛んでいってしまった。アイアンとは思えない弾道と飛びに、共演者たちは騒然。

橋本環奈が「すごーい！」と歓声を上げる一方で、敵チームのノブコブ吉村崇は目を細めて三浦を凝視。「何使ってるの？」「それ違法クラブでしょ？」と、冗談交じりにクラブの適合性を疑い始めた。

三浦は使用した5番アイアンを示して「脱法クラブじゃないですよ（笑）」と笑って否定したが、それほどまでに常識外れのショットだった。日頃からゴルフに打ち込んでいる三浦の鍛え上げられたフィジカルと技術が為せる技だが、吉村の「脱法クラブ」というワードセンスがハマり、現場は疑惑の追及コントに発展した。

真剣勝負の中にもユーモアを忘れない、スターたちの仲の良さが伝わる一幕。三浦の規格外のパワーと、それを笑いに変える吉村の手腕が見事に噛み合ったシーンだった。