最も長く着回せる「カーディガンのようでコートのようにキレイに整う」ジャケットの選び方

クセがないことで何にでも合う、装飾性を省いた黒にはオシャレを楽しむ余白があるから。気になる新しさ、理想のスタイルバランス、少し凝ったアレンジまで。多くを求められる黒ジャケットを起点にスタイリングパターンを拡大。







「カーディガン感覚で着られる」そぎ落とされた1着



インナーに悩まない「傾斜のあるノーカラー」



身幅はスリムなのにお尻が隠れる長さがあり、コートに近い整え力を確保。首まわりは直線的で、すそに向かうにつれ曲線を描くラインが、ミニマルな黒に女性らしいしなやかさを加味。動作をじゃましない適度な厚みで、1枚はもちろんコートの中に仕込んでも窮屈感はなし。







ヴィンテージライクな装いをミニマルな黒で都会的に



ノーカラージャケットでアクをそぎ、なつかしさのある柄＆ニットをすっきりと。スカートのやさしげなムードと波長が合うのも、しなやか素材のミニマルなジャケットならでは。







