最も長く着回せる「カーディガンのようでコートのようにキレイに整う」ジャケットの選び方
クセがないことで何にでも合う、装飾性を省いた黒にはオシャレを楽しむ余白があるから。気になる新しさ、理想のスタイルバランス、少し凝ったアレンジまで。多くを求められる黒ジャケットを起点にスタイリングパターンを拡大。
「カーディガン感覚で着られる」そぎ落とされた1着
インナーに悩まない「傾斜のあるノーカラー」
身幅はスリムなのにお尻が隠れる長さがあり、コートに近い整え力を確保。首まわりは直線的で、すそに向かうにつれ曲線を描くラインが、ミニマルな黒に女性らしいしなやかさを加味。動作をじゃましない適度な厚みで、1枚はもちろんコートの中に仕込んでも窮屈感はなし。
ヴィンテージライクな装いをミニマルな黒で都会的に
ノーカラージャケットでアクをそぎ、なつかしさのある柄＆ニットをすっきりと。スカートのやさしげなムードと波長が合うのも、しなやか素材のミニマルなジャケットならでは。
(コーディネートのプライスなど詳細へ)
【全16スタイルの一覧】≫「どこまでも着回せる」黒ジャケットの使い方「コートがなくても可愛い」アレンジの実例集