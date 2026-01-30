¤â¤Ï¤ä¡È»ý¤Á±¿¤Ù¤ë²ñµÄ¼¼¡É¡£88¥°¥é¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¡ÖÄ¶¿È·Ú¤·¤´¤È¥»¥Ã¥È¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿
»Å»öÆ»¶ñ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¤É¤ó¤É¤ó½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë½¼ÅÅ´ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ä¡Ä¡¢¡Ö»ý¤ÁÊâ¤¯¤À¤±¤ÇÈè¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÆü¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢»Å»öÆ»¶ñ¤òËÜµ¤¤Ç·ÚÎÌ²½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÉ¸¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£Á´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢Ìó2kg°ÊÆâ¡£
º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¹ç·×¡§Ìó1.853kg¡Ë
¡¦MacBook Air¡ÊM2¡Ë¡§Ìó1.24kg
¡¦CIO NovaPort SOLO¶ 65W1C¡Ê½¼ÅÅ´ï¡Ë¡§Ìó74g
¡¦CIO ½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë CtoC ¡§Ìó50g
¡¦CIO MagSafeÂÐ±þ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¡§Ìó117g
¡¦Belfida MagicMic III¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ë¡§Ìó88g
¡¦¥â¥ó¥Ù¥ë ¥¯¥í¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯ 15 Women¡Çs¡Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ë¡§Ìó284g
¤³¤ì¤Ç¹ç·× Ìó1.853kg¡£¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤Ç¤¤ëÁõÈ÷¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¿È·Ú¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¤ªºâÉÛ¤Ï»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤ÁÛÄê¡£
¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡È¥È¥ì¥é¥óÍÑ¡É¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¤
»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯ 15 Women¡Çs¡£
¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥óÍÑ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ÚÎÌ¡£ ¤¿¤Ã¤¿¤Î284g¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤â¡¢ÅÌÊâ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¿È·Ú¤Ê¤Î¤ËÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä³°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÅÀÃí°Õ¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ÎÇö¤µ¡£ÄÌµ¤À¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾×·â¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢PC¤ÏPC¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¼þ¤ê¤ÏCIO¤ÇÅý°ì¡£¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¶¯¤¤
½¼ÅÅ´ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏCIO¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê½¼ÅÅ´ï ¼è¤ê²ó¤·¤·¤ä¤¹¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë MagSafe¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
·ÚÎÌ²½¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÂÅ¶¨¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£Çö¤¹¤®¤ë¡£¤³¤¤¤Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î½¼ÅÅ´ï¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡¢ËÜÅö¤ËÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡£
¡ÖMAGIC MIC III¡×¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È»ý¤Á±¿¤Ù¤ë²ñµÄ¼¼¡É
º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¡ÖMAGIC MIC III¡×¡£¤ï¤º¤«88g¤È¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê·ÚÎÌ¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¡£¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ú¤¤¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤Ê½Å¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ñµÄÃæ¤Îµ¤Èè¤ì¤â·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
AI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤À¤±¤òÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤ëÀß·×¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Öº£¥ß¥å¡¼¥ÈÀÚ¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¡Ä¡Ä¡ª
½Å¤¿¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢¿È·Ú¤µ¤È»Å»ö¤Î²÷Å¬¤µ¡¢¤É¤Á¤é¤â¼êÊü¤µ¤º¤ËºÑ¤à¡£ºÇÄã¸Â¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
MAGIC MIC III¤Ï¡¢ËÜÆü19:00¤è¤êCoSTORY¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢³ä°ú¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û¸ÂÄê50Âæ
¢ª1Ëü1220±ß¡Ê25%OFF¡Ë
¡ÚÁá³ä¡Û¸ÂÄê300Âæ
¢ª1Ëü1968±ß¡Ê20%OFF¡Ë
¡ÚGIZMART³ä¡Û¸ÂÄê1000Âæ
¢ª1Ëü2716±ß¡Ê15%OFF¡Ë
¡ÚÄ¶Áá³ä2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û¸ÂÄê50¥»¥Ã¥È
¢ª2Ëü944±ß¡Ê30%OFF¡Ë
¡ÚGIZMART³ä2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û¸ÂÄê100¥»¥Ã¥È
¢ª2Ëü3936±ß¡Ê20%OFF¡Ë
¿È·Ú¤Ç¤¤¤¿¤¤¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤ä¡¢²ñµÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¾ì½ê¤ò»Å»ö¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤Î¤ËÈè¤ì¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£
¡È·Ú¤¤ÁõÈ÷¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¡É
¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¡¢»É¤µ¤ë¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£