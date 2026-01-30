´Ú¹ñ¤âÃíÌÜ¡¢20ºÐ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¤¬ÆüËÜÂåÉ½¼Âà¡¡¥Ú¥¢¤ÎÅÏÊÕ¤ËÂ³¤¡ÄÍýÍ³¤Ï¡ÖÉ¨¤Î¥±¥¢¡õ¶¯²½¡×
ÂåÉ½¼Âà¤ò½êÂ°Àè¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¤ÎÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡ÊACT SAIKYO¡Ë¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ò¼Âà¤¹¤ë¤È¡¢½êÂ°Àè¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÉ¨¤Î¥±¥¢¤ª¤è¤Ó¶¯²½¤òºÇÍ¥Àè»ö¹à¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿³èÆ°¤Ë½½Ê¬¤ÊÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Ï¼Âà¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸ý¤Ï23Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆÍÇ¡¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñ³°¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤«¤é¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÅÏÊÕÍ¦Âç¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¤ÎÆ±¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÏÊÕ¤â29Æü¤Ë¡Ö»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë