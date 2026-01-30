ピーチ・アビエーションは、国内・国際線を対象とした「旅フェス」第1弾を1月30日正午から2月8日まで開催する。

片道最低運賃は以下の通り。「ミニマム」運賃で、燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。手荷物の預け入れや座席指定料金は含まれていない。搭乗期間は2月22日から10月24日まで。

複数のセール・キャンペーンの適用条件に同時に合致した場合、適用される運賃の中で最安となる運賃とその条件が適用される。

・大阪/関西発着

札幌/千歳・仙台・福岡・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄/那覇・ソウル/金浦・ソウル/仁川・香港（3,000円）、奄美（3,690円）、釧路・女満別（4,990円）、石垣（5,990円）、台北/桃園（8,990円）、上海/浦東（11,290円）、バンコク/スワンナプーム・シンガポール（11,490円）

・東京/成田発着

札幌/千歳（3,000円）、奄美・福岡（4,890円）、石垣（6,190円）、台北/桃園（7,990円）

・東京/羽田発着

ソウル/仁川（4,990円）、台北/桃園（8,590円）、上海/浦東（12,490円）

・名古屋/中部発着

札幌/千歳・仙台・沖縄/那覇・ソウル/金浦（3,000円）、台北/桃園（9,490円）

・札幌/千歳発着

仙台・福岡（3,000円）

・福岡発着

沖縄/那覇・石垣（3,000円）