「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「一般化された問いかけ」はNG

職場や日常会話で、なぜか話が噛み合わない人がいます。本人はごく普通に質問しているつもりなのに、相手は言葉に詰まり、微妙な空気が流れてしまう。こうしたやりとりが重なると、周囲からは「あの人、実はあまり頭が良くないのでは」と思われてしまうことがあります。

その原因は、使っている質問の形に問題があるかもしれません。

具体的には、「一般化された問いかけ」を無自覚に使っている可能性があるのです。

「どうですか？」は不親切

たとえば、

・「最近どうですか？」

・「いつも大変そうですね」

・「普段はどんな感じなんですか？」

といった聞き方です。一見すると配慮のある質問に見えますが、これらはすべて「範囲が広すぎる」問いかけです。相手にとっては、「いつの話なのか」「何について答えればいいのか」が分かりません。

ここで起きているのは、質問者と回答者のあいだでの解釈の衝突です。質問した側は「軽く近況を聞いたつもり」かもしれません。

でも、相手は「仕事の話か」「体調の話か」「人間関係の話か」と、複数の解釈を同時に考えさせられます。その結果、何を答えてもズレそうだと感じ、言葉が止まってしまうのです。

「事実質問」で聞いてみよう

考えさせる質問は、賢そうに見えるどころか、相手に負担をかけるだけです。

実際に質問そのものが、会話を難しくしています。

頭の良い人は、ここで聞き方を変えます。一般化を避け、事実に絞った問いかけ＝事実質問をするのです。

たとえば、「最近どうですか？」ではなく、「この1週間で、一番時間を使った仕事は何でしたか？」と聞く。あるいは、「いつも大変そうですね」ではなく、「昨日は何時ごろに退社しましたか？」と聞く。こうした聞き方であれば、相手は思い出すだけで答えられます。

一般化された問いかけが、解釈のズレを生み、会話のねじれを生んでいるのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）