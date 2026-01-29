もはやホラー！変わり者刑事・江口のりこの“顎乗せ事情聴取”に「怪演すぎる！」「夢に出てきそう」＜再会＞

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリーだ。4人は小学生のとき、“ある事件”をきっかけに圭介の父の拳銃をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

そして23年後、刑事となった淳一は、直人の兄が何者かに命を奪われた事件を担当することになるも、事件で使用された凶器は、かつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃で…。

1月27日（火）に放送された第3話では、“県警一の変わり者”と評される南良理香子（江口のりこ）が、淳一の発言を見定めるように大接近しながら質問をする一幕が。江口の怪演際立つシーンに、SNS上では「怖すぎてほぼホラー」「夢に出てきそうな江口のりこ」とコメントが寄せられていた。

（※以下、第3話のネタバレがあります）

【映像】インパクト抜群！“顎乗せ南良”のシーン

◆「ところで清原圭介さんのお父さんは…」

23年前に殉職した警察官・清原和雄（弓削智久）の行方不明になっていた拳銃が、直人の兄を射殺した凶器だと判明するなか、当時和雄の遺体を最初に発見したのが淳一・万季子・圭介・直人の4人だと知った南良。

そんななか、推薦入学が決まっている一人息子を守るため、直人の兄の事件について嘘をついていた万季子と元夫の圭介が、息子が窃盗（万引き）したことをきっかけに直人の兄から大金を要求されていたことを警察に打ち明ける。すると南良は、事件当日のアリバイも聞かずに万季子たちを家に帰した。

しかし、万季子たちを見送りながら、南良は何かを考え込むときにおこなっている“恒例の無表情タップダンス”を開始。

そして淳一から話しかけられると足をぴたっと止め、「ところで清原圭介さんのお父さんは、23年前に殉職された清原和雄巡査長で間違いないですよね？」と切り出した。

23年前の捜査資料でこのことを知ったという南良に淳一が謝ると、南良は感情の読めない笑顔を見せる。そして淳一を凝視し、「4人は清原巡査長の遺体を発見した第一発見者だった。間違いありませんか？」と彼の肩に顎を乗せた。

まるでホラーのような体勢で淳一に事情を聴取する南良に、SNS上では「怪演すぎる！」「緊張感が凄い」「ホラードラマになってきたな」と震え上がる視聴者が続出していた。