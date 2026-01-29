ETF売買動向＝29日寄り付き、日経レバの売買代金は369億円と活況 ETF売買動向＝29日寄り付き、日経レバの売買代金は369億円と活況

29日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比37.0％増の956億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.7％増の556億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> など24銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が5.80％高、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> が4.84％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.80％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が4.48％高、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が4.45％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は6.59％安、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> は5.22％安、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> は3.62％安と大幅に下落している。



日経平均株価が345円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金369億8700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金274億6700万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が43億5100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が35億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が25億4800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億9000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が23億8400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

