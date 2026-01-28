Image: RIVIA

気合いを入れたお出かけよりも、案外近所への外出の方がバッグ選びに困るものです。

大きいバッグは持て余すし、身軽さを優先すると結局サブバッグが必要になることも。そんなときにちょうどよく感じられるのが「本革小でかけトート」です。

気負わず、だけど本革だからキチンと感も兼ね備え、しかもiPadも無理なく収まる。このバランスの取れたバッグについて詳しくご紹介したいと思います。

「ちょいもち」に最適な計算されたサイズ

「本革小でかけトート」の特徴は、こだわり抜いたそのサイズ感です。大きすぎず小さすぎないサイズを目指し、財布とスマホ以外の日常生活に必要なアイテムもちょうど一緒に入れられるサイズに計算されています。

「ちょっとそこまで」というコンセプトながら、マチはたっぷり9cm確保されており、タブレットだけでなく、手帳や文庫本、モバイルバッテリーといった必需品もしっかり収納可能。

さらに、荷物の量に合わせてサイドホックでマチ幅を調整できるため、荷物が少ない時はよりスリムに持ち運ぶことも可能。休日の散歩はもちろん、コワーキングスペースへの移動や、オフィス内での会議室移動用サブバッグとしても活躍が期待できそうです。

財布機能orポケット。パーツを付け替えられる斬新な機能

興味深いのは、内部のユニークなギミックです。

「本革小でかけトート」には、取り外し可能な「財布パーツ」と「ポケットパーツ」が付属しており、その日の予定に合わせて内装をカスタマイズできるのです。

「財布パーツ」をスナップボタンでセットすれば、バッグの内側がそのままお財布に早変わり。

お札、小銭、カードを直接収納できるため、分厚い財布を持ち歩く必要がなくなります。開口部のすぐ下に配置されるため、支払い時のアクセスもスムーズなこと間違いありません。

逆に、愛用の財布を使いたい日は「ポケットパーツ」に付け替えることで、鍵や小物類を整理するオーガナイザーとして機能します。

その日の予定や行き先に合わせてカスタムできるこの仕様は、シンプルな外見からは予想もできない斬新さを感じます。

兵庫県たつの市産「ヌメシュリンク革」を育てる楽しみ

「本革小でかけトート」は機能性だけでなく、モノとしての質感にも妥協がありません。

素材には、革の産地として知られる兵庫県たつの市産の「ヌメシュリンク革」を贅沢に使用。100%植物タンニン鞣しの革は、使い込むほどに艶が増し、自分だけのエイジングを楽しめます。

また、革の裏面には毛羽立ちを抑える加工が施されており、ガジェットや衣類に革の繊維が付着するのを防ぐという、実用面での細やかな配慮も。

そのうえ、金具を一切使わず、縫製のみで仕上げられたミニマルな外観は、どんなファッションにも馴染み、流行に左右されません。身軽に外出したい日の相棒として、長く使い続けられることでしょう。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので、気になった方は販売ページもチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

