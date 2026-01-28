こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、5000mAhの大容量を厚さ0.8cmに凝縮した、TORRAS（トラス）の「MiniMag 5000mAh パワーバンク」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

TORRAS MiniMag 燃えない モバイル バッテリー MagSafe対応 【Ultra Slim】コンパクト マグネット式 ワイヤレス充電 Power Bank 5000mAh 急速充電 軽量 小型 CCC/PSE認証済 iPhone12〜17対応（スペースグレー） 5,489円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

厚さ0.8cm、重さ111g。TORRASの超薄型バッテリー「MiniMag 5000mAh パワーバンク」が35％オフの大特価！

5000mAhの大容量を厚さ0.8cmに凝縮した、TORRAS（トラス）の「MiniMag 5000mAh パワーバンク」。MagSafeでピタッと装着するだけで充電できるワイヤレス設計で、外出時のバッテリー問題をスマートに解決してくれるモバイルバッテリーが35％オフの大特価で販売中です。

本製品は、5000mAhの大容量を備えたモバイルバッテリー。iPhone 17 Airを最大117％追加充電できる設計のため、朝から夜までの外出でもバッテリー残量を気にせず使えます。

モバイルバッテリーを持ち歩く不安は「足りるかどうか」ですが、この容量ならSNSや動画視聴、ナビ利用などを重ねても安心。日常使いにちょうどいい“現実的な余裕”を与えてくれる点が魅力です。

厚さ0.8cm・111g。MagSafeでくっつけるだけで充電できる身軽さも◎

本体は、業界極薄クラスの0.8cmというスリムなアルミボディ。重さもわずか111gに抑えられており、iPhoneの背面に吸着しても操作性を損ねにくく、いつもつけっぱなしでも気にならないのも嬉しいポイントです。

MagSafe対応で、スマートフォンにくっつけるだけで充電開始。ケーブルを取り出す必要がなく、バッグの中もデスク周りもすっきりします。充電行為そのものをミニマルにする発想が、この製品の大きな強みです。

5000mAhの安心感と厚さ0.8cm・111gの軽さを両立した「MiniMag 5000mAh パワーバンク」は、外出用バッテリーの理想形。くっつけるだけの手軽さで、充電の煩わしさを一段減らしてくれますよ。

TORRAS MiniMag 燃えない モバイル バッテリー MagSafe対応 【Ultra Slim】コンパクト マグネット式 ワイヤレス充電 Power Bank 5000mAh 急速充電 軽量 小型 CCC/PSE認証済 iPhone12〜17対応（スペースグレー） 5,489円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞TORRASの商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年1月28日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢AmazonスマイルSALE｣