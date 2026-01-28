同じ「月5万円」なのに“普通預金・NISA”の違いで「2年後に30万円」の差に！ もし「オルカン・S&P500」に投資し続けたら、20年後“高級車”を買える？“複利効果の威力”を数字で検証
たった2年で「30万円」の差がついた理由
積立条件は、ともに「月5万円×24ヶ月（2年間）」です。拠出した元本の合計は120万円で変わりません。しかし、その保管場所が「銀行」か「投資信託」かによって、結果は大きく異なります。
銀行預金派の資産状況
大手銀行の普通預金（金利0.2％と仮定）での積み立ては、元本が保証されている安心感はありますが、利息は微々たるものです。
・元本：120万円
・利息（税引後）：約2000円
・合計資産額：約120万2000円
2年間預け続けても、増えたのは2000円程度。「お金を守る」ことはできても、「増やす」ことはできていません。
新NISA派の資産状況
一方、同僚は新NISAの「つみたて投資枠」を利用し、全世界株式（オール・カントリー）や米国株式（S&P500）などのインデックスファンドに投資していました。この2年間、相場が好調で、さらに円安の影響も受けて評価益がプラス25％（年利換算ではなくトータルの収益率）になっていたとします。
図表1
金融庁 つみたてシミュレーターより筆者作成
・元本：120万円
・運用益（非課税）：約30万円
・合計資産額：約150万円
同じ120万円を積み立てたはずが、同僚の資産は150万円に成長しています。銀行預金との差は約29万8000円。これが「お金に働いてもらう」ことの効果です。
※実際の運用成果は市場環境により変動し、元本割れのリスクもあります。
複利効果の威力は「時間」とともに加速する
「2年で30万円の差」でも十分に衝撃的ですが、投資の本当の力である「複利効果」が発揮されるのはこれからです。ここからは、現実的な期待リターンである「年利5％」で運用を続けた場合、銀行預金（金利0.2％）との差が将来どう開いていくのか、金融庁のシミュレーションを使って検証します。
【条件：月5万円積立】
10年後の差：約167万円
図表2
金融庁 つみたてシミュレーターより筆者作成
10年後には、運用益だけで170万円以上生まれ、銀行預金との差は約167万円に広がります。
20年後の差：約810万円
図表3
金融庁 つみたてシミュレーターより筆者作成
20年後、銀行預金の利息はようやく20万円ですが、新NISAの資産は2000万円を突破（＋829万円）しています。その差は約810万円です。元本は同じ1200万円なのに、置き場所を変えるだけで、高級車が買えるほどの資産格差が生まれてしまうのです。
今から始めても遅くない？
この数字を見て、「2年前に始めておけばよかった」「もう手遅れだ」と落ち込む必要はありません。投資の世界において、過去に戻ることはできませんが、「今日が一番若い日」であることは事実です。
2年の遅れは取り戻せるか
確かに同僚とはスタートで差がつきましたが、20年、30年という長期視点で見れば、2年の遅れは誤差の範囲ともいえます。重要なのは、これ以上「機会損失」を拡大させないことです。
例えば、今から月5万円の積立投資（年利5％）を20年間続ければ、20年後には約2055万円の資産を作れる可能性があります。しかし、今日も迷って銀行預金を続ければ、20年後の資産は約1220万円のままです。この「将来の835万円の差」を埋めるために、今すぐ行動を起こす価値は十分にあります。
まとめ
同じ月5万円の積立でも、銀行預金と新NISAでは、2年間で約30万円、20年間では800万円以上の資産格差が生まれる可能性があります。銀行預金は「減らない」安全な資産ですが、インフレ（物価上昇）リスクを考慮すると、実質的な価値は目減りしていく恐れがあります。
まだ新NISAを始めていない人は、まずは少額からでも「お金に働いてもらう」経験を始めてみてはいかがでしょうか。口座開設は無料で、ネット証券なら100円から積み立てが可能です。
出典
金融庁 つみたてシミュレーター
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士