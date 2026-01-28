ReFaの新作ヘアケア誕生♡女王級のうるおいを叶えるハニー処方

美容ブランドReFaから、髪にご褒美を与える新ヘアケアシリーズ「ReFa HONEY QUEEN HAIR CARE SERIES」が誕生します。着目したのは、女王蜂だけが口にする希少成分ローヤルゼリー。さらにハチミツやセラミド、ビタミン※3を組み合わせた独自処方で、ダメージを受けた髪に濃密なうるおいをチャージ。毎日のケアを、心まで満たす贅沢な時間へと導いてくれます♡

女王蜂に学ぶ、濃密保水ケア

女王蜂の生命力を支えるローヤルゼリー成分※1は、40種以上の栄養素を含み、毛髪内部と高い親和性を発揮。補修レベルの高い保湿を叶えます。

さらに、セラミドやビタミン類を掛け合わせたアミノビタミン毛髪保湿成分※3をブレンドし、うるおいをしっかり密封。芯から満たされた、しなやかな美髪へ導きます。

シンピュルテのスカルプブラシに新作♡やさしくほぐすソフトタイプ登場

とろける泡と香りのご褒美時間

ハチミツ成分※2を贅沢に配合しながら、独自処方で実現した“ご褒美濃密ホイップ泡”。もっちり弾力のある泡がダメージを包み込み、洗うたびにうるおいを補給します。

香りは、甘いハニーにフレッシュなレモンを添えたハニークイーンレモン。スイーツのような幸福感に包まれ、バスタイムが至福のひとときに♪

ライン使いで完成する女王級ヘア

シリーズはシャンプー、トリートメント、アウトバストリートメント、スカルプの全4アイテム。洗う、補う、守る、整えるというステップで、髪と頭皮をトータルケアします。

日々の積み重ねが、ツヤとまとまりを育み、自信あふれる後ろ姿を演出します。

ReFa HONEY QUEEN SHAMPOO（リファハニークイーンシャンプー）



価格：2,420円（税込）

内容量：500mL

ReFa HONEY QUEEN TREATMENT（リファハニークイーントリートメント）



価格：2,420円（税込）

内容量：500g

ReFa HONEY QUEEN OUTBATH TREATMENT（リファハニークイーンアウトバストリートメント）



価格：2,420円（税込）

内容量：130mL

ReFa HONEY QUEEN SCALP（リファハニークイーンスカルプ）



価格：3,300円（税込）

発売日：2026年2月14日（土）

販売：ReFaGINZAにて先行発売

※1ローヤルゼリー、加水分解ローヤルゼリーエキス、パンテノール、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（保湿剤）、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（エモリエント剤）

※2ハチミツ、ハチミツエキス（保湿剤）

※3パンテノール、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（保湿剤）、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（エモリエント剤）

自分を甘やかす、ハニーな選択

ReFa HONEY QUEEN HAIR CARE SERIESは、忙しい毎日の中でも自分を大切にしたい女性に寄り添う存在。女王蜂の恵みを詰め込んだ処方と、心をほどく香りが、髪も気持ちも満たしてくれます。

特別な日だけでなく、日常のケアこそ贅沢に♡芯から潤う美髪で、新しい自分に出会ってみて。