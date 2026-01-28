土曜もお得！バーミヤン公式Xが最新版「日替わりランチ」メニューを公開中
2026年1月27日現在、中華ファミリーレストラン「バーミヤン」は日替わりランチを実施中。バーミヤンの公式Xが、最新版の日替わりランチの情報を公開しています。
追加料金で変更も可能
バーミヤンの公式Xが、1月26日に最新版の日替わりランチメニューを公開しました。
バーミヤンが実施している日替わりランチは、平日と土曜日の17時まで限定で、日替わりの主菜・ごはん・スープバーが付いたお得なセットです。価格は659円。
曜日別の日替わり主菜は以下の通り。
月：中華ミックスフライ
火：チキンのチリソース
水：からあげの甘酢あんかけ
木：酸辣麻婆茄子
金：ハンバーグ麻婆
土：鶏肉と揚げ茄子のホイコーソース
曜日ごとに様々な中華料理が堪能できるラインアップになっています。
なお、ごはん大盛はプラス22円で注文可能。プラス100円で、白ごはんを半チャーハンまたはチャーマヨ丼に変更できます。
さらに、ちょっぴり贅沢なランチや定食を楽しめる追加メニューもあります。
【プラス110円】
・本格焼餃子（3コ）
・サラダ
・アンニンドウフ
・果肉入りレモンのオーギョーチ
【プラス164円】
・ドリンクバイキング
【プラス220円】
・醤油小ラーメン
お手頃価格で食べられるバーミヤンの日替わりランチ。お店が近くにある人は、ランチの参考にしてみては。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部