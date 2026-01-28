ゴンチャの新商品!濃厚なハニーとナッツの香ばしさを味わう｢ハニーナッツウーロン｣

ゴンチャでは、2026年1月22日(木)より、期間限定のデザートティー｢ハニーナッツウーロン｣が期間限定で販売中です。とろ～り濃厚なハニーとナッツの香ばしさとまろやかなウーロンが重なり合う期間限定デザートティーは、寒さが本格化する冬の季節にピッタリな味わいです。実際に飲んでみた感想も交えながら、紹介していきます。

アイスとホットどっちを選ぶ

冬の期間限定デザートティー｢ハニーナッツウーロン｣は、ハニーゼリーの濃厚な甘みとぷるんとした食感を楽しめるアイスと、香り立つ烏龍ティーで心まで温まるホットがあります。

どちらも定番のミルクティーと、アーモンドミルクティーが選べます。

アイス｢ハニーナッツウーロン ミルクティー｣

アイスでは、｢ハニーナッツウーロン ミルクティー｣と｢ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー｣の2種類があり、｢ハニーナッツウーロン ミルクティー｣を飲んでみました。

追加のトッピングは1つまで可能なので、ゴンチャと言えばタピオカなので、パール(タピオカ)を追加してみました。(＋80円)

濃厚なハニーと香ばしいナッツ、すっきりした烏龍ティーのハーモニーを楽しむミルクティーです。百花蜜のおいしさをぎゅっと凝縮したハニーゼリーが、濃厚な甘みでおいしい!

ハニーナッツウーロン ミルクティー(ICED/M)670円(税込)

ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー(ICED/M)720円(税込)

ホット｢香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー｣

ホットでは、｢香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー｣と｢香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー｣の2種類があり、｢香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー｣を飲んでみました。

アーモンドペーストを加えたハニーナッツソースとアーモンドミルクの相性がいいウーロンミルクティです。

ふわふわなミルクフォームは、なめらかな口あたりです。追加のトッピングは2つまで可能なので、ミルクフォームとパール(タピオカ)を追加してみました。(各＋80円)よりふわふわ感を味わうことができました。

香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー(HOT/S)640円(税込)

香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー(HOT/S)690円(税込)

いかがでしたか。トッピングで、ハニーゼリー 90円(税込)も登場しています。｢マサラチャイミルクティー+ミルクフォームトッピング｣や｢アールグレイティー｣に合わせるのがおすすめだそうです。

ぜひ、トッピングの組み合わせも考えながら楽しんでくださいね。

※ハチミツを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないでください

店内には、ゴンチャの公式キャラクター｢ゴンチャム｣が冬衣装で登場しています。

とてもかわいかったので、ぜひ写真撮影もしてみてくださいね。

取材協力/ゴンチャ