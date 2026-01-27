【刃牙道】Netflixにて2月26日より世界独占配信決定！ メインビジュアル公開
2026年Netflixにて世界独占配信されるアニメ『刃牙道』。配信日が、2026 年 2 月 26 日（木）に決定。メインビジュアルも公開された。
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開。現在Netflixでは『バキ』〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。そして、アニメ『刃牙道』が2026年Netflixにて世界独占配信されることが決定。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。
このたび、1月27日に行われたNetflixラインナップ発表会「Next On Netflix 2026」にてアニメ『刃牙道』の配信開始日とメインビジュアルが公開された。
アニメ『刃牙道』の配信日が、2026年2月26日（木）に決定。第1話から第13話まで、全話一挙配信となる。熱き闘いの幕開けを、ぜひお楽しみみ。
また公開されたビジュアルでは、最新鋭の科学技術によって蘇った生涯無敗の異名を持つ宮本武蔵を中心に、本作で武蔵と対峙する刃牙や勇次郎をはじめ、烈海王、愚地独歩、渋川剛気ら地下闘技場戦士たちの姿が描かれている。武器の使用が解禁となった本作を象徴するように、刀を構え敵を迎え討つように立ちはだかる武蔵と、自らの力を疑わぬ漢たちの気迫が伝わる姿が捉えられている。
伝説の剣豪と最強の戦士たちが時代を超えて繰り広げる、命を賭けた激闘に、乞うご期待。
（C）板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会
