持ち前の白肌とスラリとのびた手足がメロい♡【本田紗来】の“ボディの歴史”を振り返り！

持ち前の白肌とスラリとのびた手足。さらに、Rayに加入してからぐっとシェイプされ美しさに磨きがかかったボディでどんな服も着こなす姿にみ〜んなクギヅケ♡ そこで今回は、そんな本田紗来のボディの歴史についてご紹介。これまでどんなふうに自分の体型と向きあってきたのか、当時の写真とともに振り返ります！
紗来のBODYヒストリー
“オトナを機にボディメイクにめざめました”
紗来は、これまでどんなふうに自分の体型と向きあってきたのか？ボディの歴史を特別に振り返り。
そこには、自分の体にストイックに向きあうためのヒントが隠されていました！
Check! 幼少期▷3才からスケートを始める。小学生から体型管理を意識
フィギュアスケートのおかげで、体型管理の習慣が根づいたと思います。小学生の頃から、トレーニングはほぼ毎日。食事はしっかりとるけど、お菓子は食べないのが当たり前でした。
Check! 中高時代▷成長期で身長が爆伸び。徐々に食欲も増加
姉たちから高校生になると体型管理が大変になると聞いて早くから気をつけていたので、中3で急激に背が伸びたものの、比較的体型で苦しむことなく過ごせました。
ただ、食べ物のことばかり考えちゃう時期に突入（笑）。
姉たちも大きな支えでした♡
真凜は、“高校生のときにきちんと食べておかないと将来太りやすくなる”など、先を見越したアドバイスをくれます。
望結が、ここまで節制したらおいしいもの食べに行こうって、一緒に体型管理に取り組んでくれるのも心強い！
Check! 2024年11月▷まだこの頃はムチっとしてた
Ray初登場！
“高校生は息するだけで太る”なんて言うけど、私もそれを実感。スケートは筋肉も必要だし、勉強するのにもエネルギーがいるから、と言い訳して管理が甘かったのかも？
Check! Ray専属入り▷本格的に体型管理をするように
2025年4月4日の誕生日で18才＝成人に。ほぼ同時期に、Ray専属モデルになることも決定。
オトナとして、プロとして、自分のことをちゃんと管理できる人になる一歩として本格的に体型管理に取り組み始めました。
Check! 2025年4月▷プロとしてボディメイクのギアがUP
初の札幌コレクション出演も決まり、ボディメイクへのやる気がアップ。編集長から「スタイルよくなったね」と言っていただくなど、褒められることが増えて、よりがんばれるモードに。
Check! 2025年7月▷ダイエット開始から半年未満で-10kgに成功！
食生活を整える＆こまめに運動するという習慣づけができたら、するするとやせるループに。夏の撮影は肌見せ服が多かったので、意識高くいられたのもよかったのかも！
Check! 現在▷少し戻してほどよいラインに落ち着きました
体重が落ちた一方で、姉たちから褒められていたぷりっとしたヒップもやせてしまったので、2〜3kg戻して調整。やせるだけじゃなく、服をきれいに着られる体型をめざしてます！
