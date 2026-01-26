Æþ±¡Èñ¡Ö50Ëü±ß¡×¤Ë¡È¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡É¤ò¿½ÀÁ¡£Ç¯¼ý500Ëü±ß¤À¤«¤é¡Ö¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï8Ëü±ß¤Þ¤Ç¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡È16Ëü±ß¡É¤À¤±¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª °Õ³°¤Ê¡ÖÂÐ¾Ý³°¥ëー¥ë¡×¤È¤Ï
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î´ðËÜ¤È¡ÖÇ¯¼ý500Ëü±ß¡×¤Î¾å¸Â³Û
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢1¥ö·î¡Ê1Æü¤«¤éËöÆü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬¡¢Ç¯Îð¤ä½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÄ¶²áÊ¬¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò°÷¡Ê70ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Î¾å¸Â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÇ¯¼ýÁØ¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¡Ö¥¦¡ÊÇ¯¼ýÌó370～Ìó770Ëü±ß¡Ë¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢·×»»¼°¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¡Ú¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¡Ê¶èÊ¬¥¦¡Ë¡Û 8Ëü100±ß¡Ü¡ÊÁí°åÎÅÈñ－26Ëü7000±ß¡Ë¡ß1¡ó
Îã¤¨¤Ð¡¢Æþ±¡¤·¤ÆÁí°åÎÅÈñ¡Ê10³ä¡Ë¤¬100Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£Áë¸ý¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï3³äÉéÃ´¤Î¡Ö30Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¾åµ·×»»¼°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤Ï¡Ö8Ëü7430±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áë¸ý¤ÇÊ§¤Ã¤¿30Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö21Ëü2570±ß¡×¤¬¸åÆüÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¼Â¼ÁÉéÃ´¤ÏÌó9Ëü±ß¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê°åÎÅÊÝ¸±¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢Ãù¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
50Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤â¡Ö¾¯¤·¤·¤«Ìá¤é¤Ê¤¤¡×¥«¥é¥¯¥ê
ÌäÂê¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ÎÁë¸ý¤Ç»ÙÊ§¤¦¤ª¶â¤Ë¤Ï¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈñÍÑ¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡§A¤µ¤ó¡ÊÇ¯¼ý500Ëü±ß¡Ë¤ÎÆþ±¡ÈñÍÑ¡Û
A¤µ¤ó¤Ï¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á10Æü´ÖÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¼¼¤ò´õË¾¤·¡¢Âà±¡»þ¤ËÁë¸ý¤Ç¹ç·×¡Ö50Ëü±ß¡×¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ç¤ª¶â¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÌá¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï·×»»¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Áë¸ý»ÙÊ§³Û50Ëü±ß¤ÎÆâÌõ
¡Ê1¡Ë¼£ÎÅÈñ¡ÊÊÝ¸±Å¬ÍÑÊ¬¡Ë¡§25Ëü±ß¡ÊÁí°åÎÅÈñ Ìó83Ëü±ß¤Î3³äÉéÃ´¡Ë
¡Ê2¡Ëº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¡ÊÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë¡§20Ëü±ß¡Ê1Æü2Ëü±ß¡ß10Æü¡Ë
¡Ê3¡Ë¿©»öÂå¡ÊÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë¡§1Ëü4700±ß¡Ê1¿©490±ß¡ß30¿©¡Ë
¡Ê4¡ËÆüÍÑÉÊ¡¦»¨Èñ¡ÊÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë¡§3Ëü5300±ß
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î·×»»ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ê1¡Ë¤Î¼£ÎÅÈñ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ê2¡Ë～¡Ê4¡Ë¤Î¹ç·×25Ëü±ß¤Ï¡¢À©ÅÙ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î¡Ö´°Á´¤Ê¼«¸ÊÉéÃ´¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·³Û
¡Ê1¡Ë¤Î¼£ÎÅÈñ25Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤ÏÌó8Ëü5700±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¤Ï¡Ö25Ëü±ß－Ìó8Ëü5700±ß¡áÌó16Ëü4300±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ê¼Â¼ÁÉéÃ´³Û
Áë¸ý¤ÇÊ§¤Ã¤¿50Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÌó16Ëü±ß¤À¤±¤Ç¤¹¡£º¹¤·°ú¤Ìó34Ëü±ß¤¬¡¢A¤µ¤ó¤ÎºâÉÛ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï9Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÇºÑ¤à¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Îº¹³Û¤ÏÂç¤¤Ê¸í»»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢1¿ÍÉô²°¤ÇÊ¿¶Ñ1Æü8000±ßÄ¶¤Î¡Öº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¡×¤ä¡¢1¿©490±ß¤Î¡Ö¿©»öÂå¡×¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¤¿¤á¡¢Æþ±¡¤¬Ä¹°ú¤¯¤Û¤É»ÙÊ§¤¤Áí³Û¤ÏËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÊÝ¸±¤ÏËÜÅö¤ËÉÔÍ×¡© È÷¤¨¤ë¤Ù¤¶â³Û¤ÎÌÜ°Â
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÀ©ÅÙÂÐ¾Ý³°¤ÎÈñÍÑ¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤ÏÉÔÍ×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤Ç¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃùÃß¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¡§µÞ¤Ë30Ëü～50Ëü±ß¤Î½ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀ¸³è¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþ±¡°ì»þ¶â¤äÆü³ÛµëÉÕ¤Î¤¢¤ë°åÎÅÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÎÅÍÜ´Ä¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¿Í¡§¡ÖÆþ±¡Ãæ¤ÏÂçÉô²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¼¼¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢À¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤È¤·¤Æ¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡ÖÂçÉô²°¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤À¤±¤Ç½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ±¡¤Ë¤«¤«¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤ä¿©»öÂå¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È²á¿®¤»¤º¡¢Ëü°ì¤ÎÆþ±¡»þ¤Ë¸Ä¼¼Åù¤Î¼«Ê¬¤¬´õË¾¤¹¤ë´Ä¶¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÃùÃß¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð°åÎÅÊÝ¸±¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¼ç¤ÊÁªÄêÎÅÍÜ¤Ë·¸¤ëÊó¹ð¾õ¶·
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê Æþ±¡»þ¤Î¿©Èñ¤Î´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·
¼¹É®¼Ô : ¹â¶¶Í´ÂÀ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êーµ»Ç½»Î