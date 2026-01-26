大相撲の親方たちが「紺色の重いジャンパー」を真夏でも真冬でもずっと着続けている理由

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

春日野理事長の要求

しかし、春日野理事長の要求は、これだけではなかった。次々と、無理難題をぶつけてきた。

「園遊会で陛下と約束してしまった」

1982年春の園遊会で、昭和天皇から新国技館の完成時期を問われた春日野理事長は、「85年までに」と話してしまった。同年1月場所の「天覧相撲」に間に合うよう、工期を半年短縮しろというのだ。

現国技館の建設で、最大の難所が大屋根だった。アリーナという構造上、屋根を柱で支えることはできない。どうやって作るか。

鹿島は、足場を組んで屋根を作っていく従来のやり方ではなく、屋根を作ってから一気に持ち上げて設置する新工法を開発。これにより、工費の圧縮と工期の短縮を実現させた。

しかし、春日野理事長はさらなる要求をぶつける。

「神聖な土俵を血で汚さないでほしい」

無事故無災害で国技館を建設した鹿島は、労働大臣表彰を受けた。

途方もない減額要求。工期の短縮。工費の圧縮。無事故無災害--。すべてに応えた鹿島に、相撲協会は特別にしつらえた純銀製の感謝状を贈った。それは、鹿島の資料室でいまも大切に保管されている。

「紺色のジャンパー」の意味

大相撲の親方衆は、真夏でも真冬でも、同じ紺色のジャンパーを着続けている。そのジャンパーが2025年1月、40年ぶりにリニューアルされた。相撲協会100周年事業の一つで、アパレルメーカーとのコラボが話題となったのだが、すでに退職したある元親方がこう嘆いていた。

「あのジャンパーに込められた意味が若手に継承されなかったのは、俺たちの責任でもあるんだよな」

明治の旧両国国技館は、落成後数年での失火をはじめ、関東大震災、東京大空襲と、繰り返し火災に見舞われた。そこで、現国技館の設計には火災対策に最重点が置かれた。1万人の観客が2、3階席なら5分、1階席でも10分で逃げられる構造になっている。

火災から観客を守るための最終防衛手段として制作されたのが、リニューアル前のジャンパーだった。一着何万円もする特注品で、何度か着たことがあるのだが、手に取るたびに、その重さに驚いたものだ。難燃性の素材でできており、煙を防ぐことができた。「親方や職員は最後に逃げろ。逃げ遅れた人がいたら、これをかぶせて助けろ」が教えだった。

あの重さは相撲協会の責任感の象徴でもあったのだが……。

