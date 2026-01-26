Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ö¤¢¡¼¡¼¡ª¡×»òÇÕÆ¨¤¹¤â¼«¸ÊºÇÂ¿12¾¡¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤ÇÀï¸å½é¤Î¿·»°Ìò¤Ø¾º¿Ê³Î¼Â
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¡Àé½©³Ú¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤â»òÇÕ¤ËÆÏ¤«¤º¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤Î²ù¤·¤µ¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Àä¶«¤¬²ÖÆ»¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¯¤Ã¤½¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤¢¡¼¡¼¡ª¡×¡£µ®·Ê¾¡¤ËÇÔ¤ì¤¿23Ç¯½©¾ì½ê°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¡£Î©¤Á¹ç¤¤°ì½Ö¤Ç¤Ï¤¿¤«¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿Á°²ó¤È°ã¤¤¡¢º£²ó¤ÏÆÀ°Õ¤Î±¦¤òº¹¤·¤ÆÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡ÄÍ¥¾¡¡Ä¡×¤È¾Ã¤¨Æþ¤ëÀ¼¤ÇÌµÇ°¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜ³ä¤Ç²¤¾¡³¤¤ò²¼¤·¤ÆÀè¤Ë3ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢»ÙÅÙÉô²°¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤Î¼èÁÈ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢Í¥¾¡¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÉé¤±¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ¯¤·¤âÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡ÈÉé¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¿´¤¬´Å¤¨¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¡È¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡É¤ÈÁêËÐ¤Î¿ÀÍÍ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£ÇÔ°ø¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¿´¤Î·ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¼¨¤·¤¿¡£È¾Ç¯Á°¤«¤é15¥¥íÁý¤ÎËëÆâºÇ½ÅÎÌ195¥¥í¤òµÏ¿¤·¤Æ¡ÖÂÀ¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«µÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÂÎ¤ÏÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°µÎÏ¤Î¤¢¤ë¹¶¤á¤Ë¼ê±þ¤¨¡£ÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12¾¡¤òµó¤²¡¢´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£Íè¾ì½ê¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤È¤·¤ÆÀï¸å½é¤Î¿·»°Ìò¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤ÉÕ¤±¿Í¤ÎÁóÉÙ»Î¤Ï23Ç¯½©¾ì½êÃæ¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢ºÇ½é¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉÕ¤±¿Í¤¬¤³¤ÎÆü¡¢½ø¥Î¸ýÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö2¿Í¤È¤â½àÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¡£²ù¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢°ì½ï¤ËÀï¤¨¤¿½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºÇÂ¿6¿Í¤Î´Ø¼è½°¤òÊú¤¨¡¢ÉáÃÊ¤«¤é·Î¸Å¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥Á¡¼¥à°ËÀª¥±ÉÍ¡É¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Î¸Å¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£ÅÙ¤³¤½Àé½©³Ú¤ò¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Éô²°°ì´Ý¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¢ã¸©Àª½éV¤ªÍÂ¤±¤â¹â¤Þ¤ëÁêËÐÇ®¢äÀÅ²¬¸©¤ÏÄ¹¤é¤¯ËëÆâ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎÏ»Î¤¬ÉÔºß¤Î»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤¯Àï¸å¤Ï»°Ìò¤âÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢ÌîµåÇ®¤¬¹â¤¯¡¢ÁêËÐ¤ò»Ï¤á¤ë´Ä¶¤ËË³¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¶áÇ¯¡£ÃÏ¸µ¤ÎÈôÎ¶¹â¤¬Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹â¤ËÌö¿Ê¡£98Ç¯¤Ë°ëÉôÍÎÇ·¡Êâø²ç»Ê¡Ë¤¬¹â¹»²£¹Ë¤Ëµ±¤¯¤È½ù¡¹¤ËÁ´¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¡¢ÃÄÂÎ¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¤Ç2ÅÙÍ¥¾¡¡£Ãå¼Â¤Ë¿þÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏËëÆâ¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¡¢¿éÉÙ»Î¡¢½½Î¾¤ÎÂçÀÄ»³¡ÊÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡Ë¡¢Ëë²¼¤Ë¤âºòÇ¯¶å½£¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¤ÎÆü¸þ´Ý¤äÀ»ÉÙ»Î¤é¤¬Æ±¹»½Ð¿È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÁêËÐ¶¯¹ë¸©¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£