この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が全体像を整理『2026年にサラリーマンが買うべき最初の1棟目はコレだ！絶対勝てる最強物件3選を紹介します！』

YouTubeチャンネルで、『2026年にサラリーマンが買うべき最初の1棟目はコレだ！絶対勝てる最強物件3選を紹介します！』と題した動画が公開された。不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、サラリーマンが最初の1棟目でつまずきやすい理由と、2026年時点で整理すべき投資スタイルを解説している。



木村氏はまず、1棟目で失敗する多くの要因が「自己流での判断」や「焦り」にあると指摘する。物件規模や手法が自分の立場に合っていないまま進めてしまうことで、収益が伸びず、修正が難しくなるケースが少なくないという。



そこで提示された一つ目が、中古の郊外アパートである。価格が抑えられ利回りを確保しやすい一方、エリア選定や空室対策、修繕への理解が前提になると語られる。単に安さだけで判断すると、運営段階で差が出る点が強調された。



二つ目は中古の郊外戸建てだ。取得価格が低く、賃貸需要と供給の関係から入居が決まりやすい特徴がある反面、修繕費の割合が成否を分ける。小さな投資でも判断の積み重ねが結果に直結する分野として整理されている。



三つ目は新築アパートで、安定志向の選択肢として位置づけられた。立地を選びやすく、売却や修繕の見通しが立てやすい点が特徴だが、属性や利回りの考え方には注意が必要とされる。



アフタートークでは、郊外の中古アパートを活用し、土地の価値を基盤にしながら建物から収益を生む構造が成立している事例が紹介され、建物の価値が時間とともに減少しても、家賃収入が積み重なり、同時に資産としての土台が残る点が示された。



この事例から見えてくるのは、不動産投資が単なる利回り競争ではなく、融資を活用しながら時間を味方につけ、収益と資産を同時に積み上げられる仕組みであるという点だと木村氏は語る。短期的な派手さではなく、構造そのものの強さが結果を生むことが強調された。動画全体を通じて共通するのは、融資、買い方、空室対策、修繕、売却を事前に整理する重要性であり、今回の動画はサラリーマンが不動産投資の全体像を把握するための材料を示した内容である。