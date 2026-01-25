「食い尽くし系」がネットでたびたび話題になっている。これは冷蔵庫の食材や大皿料理を家族の分まで考えず、1人で食べ尽くしてしまう人のことを指す。

【映像】「食い尽くし系」物議を醸した実際の投稿（全文）

ニュース番組『わたしとニュース』では、街の声や専門家の考察を紹介し、タレントのSHELLYとともに食べ尽くす側の心理を深掘りした。

■食い尽くす側の心理は…街の声を調査

投稿サイト「発言小町」では、「夫が食い尽くし系で負担に感じてます。負担というかストレスです。唐揚げを25個揚げてたら10個食べられるという感じ」（一部抜粋）という声が上がっている。

この投稿をめぐっては「いい大人が自己管理できないのが納得できません」「元夫がこれをやらかした時に付箋を貼りました」と批判が上がる一方、「目の前に大皿に盛ってますか？だとしたら好きなだけ食べていいと間違えてるんじゃ」「『夫の皿』に夫の分だけ盛ってみたら？」という意見が上がるなど、議論となっている。

街で話を聞くと、夫側の意見として意外な言葉が返ってきた。40代男性は「食い尽くしたらあかんやろと。犯罪です(笑)」と自覚はあるようだが、「俺は食べますね。犯罪者です(笑)」と開き直る。「銀杏って美味しいじゃないですか。1個残ってて、塩もちょっと残っとるし……食べちゃうぞ！みたいな。（奥様さんに）言われても食い尽くします。（文句は）言われますよね。『残したもの食うな！』と。（食べてしまうのは）美味しいから！」と語った。

他の40代男性は「よく同僚の食べ物とか勝手に食べちゃいます。美味しそうに見えて食べちゃうんですよね。明確に誰かのものなんですけど、誰かのものを食べるという背徳感みたいなものもあるのかも」と話した。一緒にいた後輩の30代男性は「（40代男性は）本当に食べられたくなかったら『名前とか書いとけ』のスタンスなので。しょうがないなと」と語り、「後輩だから食べられちゃう。コンプライアンス違反ですね(笑)」とした。

これに対しSHELLYは「そんな堂々と……。罪悪感あるのかな。笑いながら『美味しいから』って言ってましたけど」と苦笑した。

さらに、自身の経験を振り返り「みんなで居酒屋に行って、唐揚げとか軟骨とかいろいろなものが運ばれてくるじゃないですか。私は100パーセント頭の中で計算するんですよ。『これは何個いけるな』『これだったら何個食べられるな』と。最低限を最初に絶対計算する。それを食べた上で『みんな食べない？どう？』って様子を見て、最後に『食べないならじゃあもらうね』と言っている」と話した。その上で「3姉妹で育ったからかも知れない。それをやらないと取られちゃう」と習慣づいた配慮を明かした。

■食い尽くし系が生まれる理由9選とは？

このような事態はなぜ起きてしまうのか。総合情報サイト「All About」に掲載された「恋愛・人間関係」ガイドのひかり氏による、食い尽くしが起きる考察には様々な理由が挙げられた。「食事では『自分が一番得したい』と考える“食べた者勝ち精神”がある」「人が食べているものが欲しくなる」「自分がお金（生活費）を出すのだから相手の分も食べていいと思っている」「『分け合い』の精神が欠如している」「食欲がわくと抑えられない」などだ。

SHELLYは、これらのうち「自分がお金（生活費）を出すのだから相手の分も食べていいと思っている」という理由に対し、「すごく嫌だ。経済DV」と不快感をあらわにした。

ひかり氏によると、食い尽くし系の人には共通する傾向があるという。「『食欲を抑えること』と『思いやり（想像力）』の不足なのではないか。当てはまる人は食に関すること以外でもトラブルを起こしがち」。

この考察にSHELLYも賛同して「今回の“食い尽くし系”っていうワードは初めて聞いて、そんなのがあるんだって思ったけれど、（いろいろな意見が）出るわ、出るわで、みなさん感じているじゃないですか。これって多分、他のことでトラブルがなく、関係性がすごくうまくいってる人に対しては思わないんじゃないかなと思って。いろいろなストレスをいっぱい感じている、『嫌だな、私が我慢していること多いな』と思っている中で、『えっ、多く食べてない？』ということがさらに重なると大きくなる気がして。だから他のところに繋がっているというのはあるかもしれない」との見方を示した。

さらに、この問題を通して「街の声を聞くと全然反省がなく、これって解決するのかな？って思ってしまった。こうやってメディアで取り上げて、“食い尽くし系”にみんなドン引きしてるよって、笑い事じゃなく、本当にみんな嫌だと思っているよっていうのをみんなに知ってもらって。伝わったときに『やばい、食い尽くし系って言われるかも』と思ってもらうというふうに広めることで直していきましょう」と述べた。

（『わたしとニュース』より）