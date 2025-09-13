「次にバズるのはコレだ！」──「GetNavi」編集長＆デスクが選んだ“ネクストヒット”は、どれも一度試せば手放せない逸品ぞろい。片手で泡立つ高洗浄力固形洗剤「サンサンウォッシュ」、2?超の筋トレ級ジョッキ「ゴリラのひとくち」、SNSで話題沸騰のおへそケア「SPOT JELLY」、衝撃吸収のオールラバー製メガネ「Zoff Galileo」、服をよみがえらせる再生柔軟剤「ReWEAR」、そして日本初の炭酸発泡ハミガキ「ピュオーラ」。機能も