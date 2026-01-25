今回は、「早く孫を作れ」とうるさく言ってくる義母を、実母が黙らせたエピソードを紹介します。

言いたい放題の義母に…

「私の義母は、かなり厄介な人です。家にたびたび急にやって来るし（インターホンも鳴らさずに）、来るとなかなか帰ってくれません。それに家に来るたびに、『早く孫の顔を見せてよ』『さっさと仕事なんて辞めて、子作りに専念しなさい』と言ってくるんです……。

ついこの前の週末は、私の母が家に遊びに来てくれたんですが、そこに義母がいきなり来たんです。で、義母はあろうことか母に『お母さんから、早く孫の顔を見せてって言ってくださいよ』『子どもを産まないと、結婚した意味がないですよね』と言ってきて、あきれました。

ただ母はそこで、『結婚は2人が幸せになるためにしたことで、子どもを作るためじゃないです』『娘は子どもを産む道具じゃありません！』と、きっぱり義母に言い返してくれたんです。義母は気まずそうに黙っていて、スカッとしました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ お母さんが言い返してくれて、本当によかったですね。義母が今後、二度と孫プレッシャーをかけてこないことを祈ります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。