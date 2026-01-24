冬の小倉競馬が開幕

24日に行われた中央競馬で大珍事が発生した。小倉では1Rから1番人気が勝利を続け、8Rまで怒涛の8連勝。9Rで連勝は止まったが、ファンからは様々な声が上がった。

この日から始まった冬の小倉開催は、1番人気が席巻した。

1Rを単勝1.4倍の圧倒的1番人気アンコールアゲイン（牡3、今野）が勝利すると、ここから1番人気馬が勝ち続けた。

落馬などのアクシデントがつきものの4R・障害を含め、8Rまで全て1番人気が勝利した。X上の競馬ファンからは様々な声が上がる。

「小倉8Rまで全部1番人気が勝ってたんやな」

「今日の小倉1番人気しか勝ってないな」

「え、小倉全部1番人気勝ってんの？」

「小倉は1番人気しか勝たないのか？」

「今日の小倉8レース終了時点の勝ち馬8頭みんな1番人気で草」

「さすがにやりすぎちゃうか」

ただ、9R・萌黄賞を5番人気ルージュサウダージ（牝3、松永幹）が勝利し、1番人気の連勝はストップ。「やっと1番人気以外が勝ったのか」「小倉、1番人気縛り終了のお知らせ」とのコメントもあった。



