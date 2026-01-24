この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

プロのバンドマンが解説、アニメ『ガールズバンドクライ』に描かれた「地獄のようなリアル」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」が、「【ガルクラ】メジャー経験者が震えた。ガールズバンドクライ1話の「地獄のようなリアル」を語る」と題した動画を公開。ロックバンド「juJoe」のボーカル・ギターであり、メジャーデビュー経験を持つ平井拓郎氏が、話題のバンドアニメ『ガールズバンドクライ』第1話をプロの目線で解説した。



動画で平井氏は、同作が描くバンド活動の描写に「地獄のようなリアル」を感じ取ったと語る。物語は、高校を中退し故郷の熊本から上京してきた主人公・井芹仁菜が、川崎の街でストリートライブをしていたギタリスト・河原木桃香と出会うところから始まる。



平井氏が特に注目したのは、演奏シーンの細かな描写だ。CGで描かれるキャラクターたちの動きについて、ギターのコードチェンジやブリッジミュートの音、ドラムの叩き方とアニメーションが一致している点を「凄い細かい」と称賛。さらに、ギタリストの桃香がケーブルを「8の字巻き」でまとめるシーンに注目し、「バンドマンとして当たり前の巻き方」だと解説。ライブハウスのスタッフなどが見れば、そのバンドマンの練度が分かってしまうという、プロならではの視点を明かした。



また、物語の展開についてもバンドマンとしての経験を基に予測する。仁菜と桃香が吉野家で食事をするシーンでは、「バンドマンは吉野家によく行く」という“あるある”に触れつつ、路上ライブの縄張り争いや、家出同然で上京してきた主人公の危うさを指摘。今後、二人がバンドを結成するであろう展開を予想し、「絶対に揉める」と断言。友人同士で結成されたバンドと、上京してプロを目指すために組まれたバンドでは、メンバー間の関係性に違いが出やすいと語った。平井氏は「地元が嫌で上京してきた人って、実家に帰った時に『実家が一番落ち着くわ～』とか言わへんねん」と述べ、自身の経験と重ね合わせながら、キャラクターの心理を鋭く分析した。