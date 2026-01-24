宙に浮かび上がった画面を指で操作する空中ディスプレイ。



今、SNS上ではそんな空中ディスプレイを実際に利用したという体験談が大きな注目を集めている。



「セブンのセルフレジに『空中ディスプレイ』が使われてた。写真では伝わりにくいが、画面が空中に浮き出て来て、それを（指揮者のように）空気中で操作する。番町のセブンイレブン本社併設の店舗なので、実証実験してるのかな。」



とその模様を紹介したのはmkさん（@mkuze）。



セブンイレブンのセルフレジに導入されたこの空中ディスプレイ。調べるとすでに2022年から一部店舗に導入されているそうだが、なんとも近未来な光景に「レジ袋は購入されますか？」というお決まりの問いかけにも、なんだか感動を禁じ得ない。



mkさんにお話を聞いたところ



「いよいよ未来がやってきた、スゲー！と思いました。実は別のレジで精算を済ませた帰りに見つけたので、最初の画面を試しただけですがちゃんと押せたので感動しました。投稿も今年一番のバズりになって、びっくりしています」



ということだった。



SNSユーザー達から



「未来すぎて二度見するやつ… 番町本社併設なら実証実験っぽいですね。近い将来、これが普通になるのかも。」

「遂にこのタイプの操作パネルが出てきたか…。コロナ禍の時にこれが出れば流行るだろうと思ってたな〜。 これに超音波を使った触覚フィードバックが出来たら完璧だって妄想してた。」

「セブンのその『空中ディスプレイ』系セルフレジは、だいたい “空中結像（aerial imaging）＋センサーで指位置を検出” の組み合わせです。セブンの実証実験で使われている方式も、報道では『特殊な光学素子で空中に結像し、センサーで指の動きを感知』と説明されています。 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはもう空中ディスプレイを利用したことがあるだろうか？







