ロッテの最速161キロ右腕・田中大聖（2025年ドラフト7位）が登録名を「大聖」、ユニホームの背中を「YAMATO」にしてプロ1年目のスタートを切った。一般に多い田中姓では目立たないので、大聖を「やまと」と読む下の名前をアピールしたいという本人の希望によるもので、「登録名が浸透する活躍ができるように」と張り切っている。今やすっかり球界に定着したカタカナや名前のみの登録名の歴史や珍エピソードを振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】

「カタカナ登録名」の先駆者

日本人選手でNPB史上初のカタカナ登録名を用いたのは、1994年のオリックス・イチロー（鈴木一朗）とパンチ（佐藤和弘）だ。

イチローは前年、打率.188と目立たなかったが、就任したばかりの仰木彬監督がウインターリーグでの活躍ぶりに惚れ込み、宮古島キャンプやオープン戦でも主力として起用、イチローも3月26日のオープン戦、中日戦で満塁本塁打を打つなど、プロ3年目での開花を予感させた。

だが、本名の「鈴木」では平凡で十分にアピールできない。しかも、当時のパ・リーグには、鈴木健（西武）、鈴木貴久（近鉄）鈴木慶裕（日本ハム）と同姓の打者も多く、ますます目立たなくなってしまう。

そんな事情から、ふだんコーチが呼んでいた下の名前を「イチロー」とカタカナの登録名にするアイデアが生まれた。さらにパンチパーマやユニークな発言で人気を博していた5年目の外野手・佐藤も抱き合わせの形で「パンチ」の登録名を用いることになった。

初めは知名度の高い「パンチ」のほうが注目されるが、イチローが活躍すればするほど「ああ、あの選手か」と覚えてもらえる。なかなかうまい売り出し方である。

4月9日に本拠地・神戸グリーンスタジアムで行われた開幕戦のダイエー戦、2番センターで出場し、公式戦で初めて登録名をコールされたイチローは「名前がアナウンスされると笑いが起こるっていう現象は悔しかったけど、その気持ちはわかる。それはもう結果を出すしかないからね」と開き直り、同年はNPB史上初のシーズン200安打以上（210安打）をマークし、見事首位打者を獲得。「カタカナ登録名」の先駆者としても名を残すことになった。

“ちゃん”がつくのはどうか

このイチローにあやかって同じカタカナの登録名「サブロー」を用いたのが、翌95年、ロッテにドラフト1位で入団した大村三郎だ。

イチローの弟分のような登録名は、本人のたっての希望だったそうだが、09年にリーグ3位の打率.314、22本塁打、68打点をマークする。22年間の現役生活で通算1363安打、127本塁打、655打点と“ロッテの顔”にふさわしい成績を残した。ロッテの新監督に就任した今季も、日本人の指揮官としては史上初めてとなるサブローの登録名を用いることになった。

登録名が幻で終わったのが、1996年に巨人のリリーフ左腕として“メーク・ドラマV”に貢献した河野博文である。当時、長嶋茂雄監督は、投手交代のたびに「ピッチャー・ゲンちゃん」と球審に告げていた。ゲンちゃんは日本ハム時代に先輩の投手から「北京原人に似ているから」という理由で頂戴したニックネームだが、本人は「大学時代は“牛”と呼ばれていたから、あまり抵抗はなかった」という。

巨人移籍後、長嶋監督に「河野」と名字で呼ばれたことは1度もなく、常に「ゲンちゃん」だったことから「いっそのこと登録名にしたら」という案が出た。

だが、1997年1月21日のセ・リーグ理事会で、「ニックネームを登録名にするのはいいが、“ちゃん”がつくのはどうか?」の反対意見が多かったことから「正式に要請があっても認めない」という結論に……。

河野自身は「周りが騒いでいただけですから」と苦笑いするばかりだったが、もし認められていたら、“ちゃん”付けの登録名がトレンドになっていた可能性もある。

「読みにくい」と言われ

「異色中の異色」とも言うべき登録名を用いたのが、DeNA時代の後藤武敏だ。

2015年、開幕戦（3月27日の巨人戦）に合わせて、「G.」と書いて「ゴメス」と読ませる「後藤武敏.G」の新登録名を発表した。

ゴメスの愛称が誕生したのは、西武からDeNAに移籍した直後の12年2月の春季キャンプ中だった。

会食の待ち合わせに遅れてきた松本啓二朗が後藤に「ごめんっス」と軽い感じのお詫びの言葉を口にしたことがきっかけだった。

聞き間違えた石川雄洋が「先輩の後藤さんにゴメスはないだろ」とツッコむと、当の後藤が「いや、ゴメスっていいな」と大受けし、たちまち選手の間でこの呼称が広まった。

以来、後藤はお立ち台で「後藤選手です」と紹介されると、「ゴメスです」と訂正するなど、すっかり気に入ってしまい、全国のファンの間でも定着したのを機に球団の許可を貰って改名したという次第。

翌16年は「後藤G（ゴメス）武敏」、17年は「G（ゴメス）.後藤武敏」、18年は「G（ゴメス）後藤武敏」とめまぐるしく改名を繰り返したが、改名のご利益と呼べるほどの活躍はできなかった。

中日時代に出場機会が恵まれなかった土谷鉄平は、楽天移籍を機に「鉄平」に改名したところ、2009年に首位打者獲得するなど、“安打製造機”として開花した。

投手として大成できなかったヤクルト・高井雄平も、打者転向後に「雄平」の登録名で長く活躍し、14年にベストナインに選ばれた。

06年に高校生ドラフト3巡目で楽天入りした宇部銀次は、母の再婚に伴い、赤見内（あかみない）姓に変わったが、入団時に野村克也監督から「読みにくい」と言われ、登録名を「銀次」にしたところ、ベストナイン2回、ゴールデングラブ賞1回を受賞する名選手になった。

このほか、中日・英智（蔵本英智）、ヤクルト・由規（佐藤由規）、阪神、DeNA・大和（前田大和）、巨人・大勢（翁田大勢）ら、歴代の登録名選手でチームが組めるほど球界に浸透している。

