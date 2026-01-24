《NHK退社》和久田麻由子アナの「報道番組MC内定」の余波で日テレの「人気女子アナ」が退社か

和久田麻由子アナウンサーを勝ち取った日本テレビ

フリー転身が報じられたNHKの絶対的エース・和久田麻由子（37歳）。争奪戦を制したのは日テレであることがわかった。

「同じ元NHKの有働由美子アナ（56歳）がMCを務めていた音楽番組『with MUSIC』（土曜22時〜）が、3月で終了。和久田アナは後枠で始まる報道番組のメインキャスターに内定しています」（日テレ関係者）

ちなみに、和久田の一本釣りは日テレにとって予期せぬ影響もあったという。

土曜夜の視聴率バトル

「今春で日テレを退社する岩田絵里奈アナ（30歳）ですよ。彼女は報道志望で、新報道番組のキャスターにも名前が挙がっていた。しかしフタを開ければ、和久田アナだった。それが、退社の決断につながったとも言われています」（同前）

日テレが和久田に託すのは、土曜夜の絶対王者、TBS『情報7daysニュースキャスター』の打倒だ。相手は絶大な人気を誇る安住紳一郎（52歳）だが……。

「総合司会を務める三谷幸喜氏の支離滅裂なコメントが原因か、視聴者離れが起きている。圧倒的な清潔感と信頼感がある和久田アナをぶつければ、一気にシェアを奪えると踏んでいます」（日テレ幹部）

今春、土曜夜に熱い視聴率バトルが始まる。

「週刊現代」2026年2月2日号より

【もっと読む】和久田アナ＆桑子アナの「後継者」としてNHK上層部が大注目…！タモリも絶賛するNHK地方局アナの意外な名前

【もっと読む】和久田アナ＆桑子アナの「後継者」としてNHK上層部が大注目…！タモリも絶賛するNHK地方局アナの意外な名前