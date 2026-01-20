ヒロインメイクがリニューアル！最強WPマスカラで夜まで美まつ毛

長時間にじまないマスカラの代表格として支持され続けるヒロインメイクから、待望のリニューアルアイテムが登場します。2026年3月9日(月)に発売されるのは、「ロングUPマスカラスーパーWP N」と「ボリュームUPマスカラスーパーWP N」。ブランド史上最高レベルの耐久性とカールキープ力を追求し、朝の仕上がりが夜まで続く処方へ進化しました。美しさも心強さも妥協したくない大人の女性に寄り添う新定番です♡

進化したスーパー級WP処方

両アイテム共通の魅力は、涙・汗・水・皮脂・こすれに強いスーパー級※２ウォータープルーフ処方。従来品より耐久性が向上し、夜までにじみにくい※１設計です。

カールロック成分と形状持続ポリマーを配合し、塗った瞬間の上向きカールを強力固定。30時間耐久テストデータ取得済みで、日中の活動時間※３も美しいまつ毛をキープします。

※１キスミーヒロインメイク各マスカラ従来品比較

※２ヒロインメイクマスカラ内で。

※３日中の活動時間

ロング派・ボリューム派も満足

「ヒロインメイクロングUPマスカラスーパーWP N」は全3色展開、内容量6g、価格1,320円。ロングEXファイバー配合で、重ねるほどに長く美しいセパレートまつ毛を演出します。

新色グレーブラックも加わり、抜け感のある目元に。

一方「ヒロインメイクボリュームUPマスカラスーパーWP N」は全1色、内容量6g、価格1,320円。ヒロインメイク内WPマスカラNo.1※の濃密ボリュームで、束感もセパレートも自在。

ワイドカーブブラシが液をたっぷり含み、均一に塗布できます。

※ヒロインメイク内比較

美容液成分配合でまつ毛ケア

メイクしながらまつ毛を守る設計も魅力。ツバキオイル、アルガンオイル、野バラオイル※４、アーモンドオイル、アミノ酸※５、グレープシードオイル、シアバターを配合し、乾燥やダメージからまつ毛を保護します。

動物由来原料フリー、タルクフリーで、毎日使いしやすい点も嬉しいポイントです♪

※４カニナバラ果実油

※５アルギニン

毎日のメイクに頼れる存在

ヒロインメイクのリニューアルマスカラは、美しさと耐久性を両立した心強い味方。ロングもボリュームも、なりたい印象に合わせて選べるラインアップで、どんな日も自信のある目元へ導きます。

にじみや下がりを気にせず過ごしたい人こそ、新しくなった一本を手に取ってみてください。朝の仕上がりが続く安心感を、ぜひ体感して♡