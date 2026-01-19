コストコで1.2kgの衝撃！1本8cmの背徳「チーズスティック」が凄すぎた。約40本入りで最強の“冷凍ストック”
「今日はもう料理したくない…でも、家族が喜ぶものは出したい」――そんな日に冷凍庫にあると救われるのが、コストコの“モッツァレラチーズスティック”。
揚げるだけで完成する手軽さなのに、ひと口かじると中からとろ〜りチーズが伸びる、背徳感たっぷりのおいしさ。おやつにも、おつまみにも、あと一品にも使える優秀冷凍食品なんです。
◆モッツァレラチーズスティック 2448円（税込）
「モッツァレラチーズスティック」は、モッツァレラチーズをハーブ入りの衣で包んだ冷凍タイプ。内容量は1.2kg（約40本前後）と大容量だから、子どものおやつやパーティ、晩酌のお供など幅広いシーンで大活躍します。
開けてみてまず驚いたのは、その圧倒的なサイズ感です。1本あたりの直径は約8cmもあり、手に取るとずっしりとした重みを感じます。これなら、1本食べるだけでもかなりの満足感を得られそうです。
油で揚げて調理してもよいですが、あらかじめ油で揚げてある商品なので、オーブンでほったらかし調理できるのもうれしいですよね。オーブンで調理する場合は、200℃に予熱してから凍ったまま製品を天板に並べ、13分加熱します。中のチーズが熱くなっているので、2分ほど待ってから食べるのがよいようです。
◆チーズがとろ〜り！ 背徳感がすごすぎる！
今回はオーブンで調理してみました。油で揚げる際には高温になりすぎると中からチーズが溢れてしまうので、油の温度には注意が必要です。外はきつね色になり、カリッと香ばしく、食欲をそそります。
中を割ってみると、期待通りびよ〜んと伸びるチーズに子どもたちのテンションも爆上がり！写真映えするので、パーティにもピッタリです。衣がしっかりとしていてベチャッとしないので食べやすく、チーズのミルキー感がとってもおいしいです。1本でも腹持ちがよいので、小腹が空いたときのおやつにもおすすめですよ！
そのまま食べてもおいしいですが、ケチャップやスイートチリソースを添えると、一気にお店クオリティーの一皿に早変わり。「冷凍食品＝手抜き」という感じがなく、“ごちそう感”が出るのが嬉しいポイントです。
◆おやつにも、パーティにも、おつまみにも！
コストコの「モッツァレラチーズスティック」は、忙しい日も、ちょっと贅沢したい日にも頼れる冷凍ストック。冷凍庫に入っているだけで「今日はこれがあるから大丈夫」と思わせてくれる安心感すらあります。クセがなく子どもから大人まで食べやすい味なので、コストコに行ったら、ぜひチェックしてみてくださいね。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
揚げるだけで完成する手軽さなのに、ひと口かじると中からとろ〜りチーズが伸びる、背徳感たっぷりのおいしさ。おやつにも、おつまみにも、あと一品にも使える優秀冷凍食品なんです。
◆モッツァレラチーズスティック 2448円（税込）
開けてみてまず驚いたのは、その圧倒的なサイズ感です。1本あたりの直径は約8cmもあり、手に取るとずっしりとした重みを感じます。これなら、1本食べるだけでもかなりの満足感を得られそうです。
油で揚げて調理してもよいですが、あらかじめ油で揚げてある商品なので、オーブンでほったらかし調理できるのもうれしいですよね。オーブンで調理する場合は、200℃に予熱してから凍ったまま製品を天板に並べ、13分加熱します。中のチーズが熱くなっているので、2分ほど待ってから食べるのがよいようです。
◆チーズがとろ〜り！ 背徳感がすごすぎる！
今回はオーブンで調理してみました。油で揚げる際には高温になりすぎると中からチーズが溢れてしまうので、油の温度には注意が必要です。外はきつね色になり、カリッと香ばしく、食欲をそそります。
中を割ってみると、期待通りびよ〜んと伸びるチーズに子どもたちのテンションも爆上がり！写真映えするので、パーティにもピッタリです。衣がしっかりとしていてベチャッとしないので食べやすく、チーズのミルキー感がとってもおいしいです。1本でも腹持ちがよいので、小腹が空いたときのおやつにもおすすめですよ！
そのまま食べてもおいしいですが、ケチャップやスイートチリソースを添えると、一気にお店クオリティーの一皿に早変わり。「冷凍食品＝手抜き」という感じがなく、“ごちそう感”が出るのが嬉しいポイントです。
◆おやつにも、パーティにも、おつまみにも！
コストコの「モッツァレラチーズスティック」は、忙しい日も、ちょっと贅沢したい日にも頼れる冷凍ストック。冷凍庫に入っているだけで「今日はこれがあるから大丈夫」と思わせてくれる安心感すらあります。クセがなく子どもから大人まで食べやすい味なので、コストコに行ったら、ぜひチェックしてみてくださいね。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama