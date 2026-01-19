【オーケーのチラシ速報】国産若鶏むね肉78円！「明太子ポテトピザ」のチーズ増量はうれしい《25日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年1月19日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

お弁当のおかずをお得にゲット

筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。お弁当のおかずに便利な冷凍食品もありますよ。

以下は一例です。表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります。

・ニチレイ ミニハンバーグ 6個（120g）

商談時使用売価410円のところ、6.1割引の156円に。

・ニッスイ ほしいぶんだけ 白身魚とタルタルソースのフライ 6個（126g）

商談時使用売価518円のところ、6.2割引の192円に。

・ニチレイ からあげチキン 6個（126g）

商談時使用売価421円のところ、6.3割引の155円に。

精肉コーナーでは、国産若鶏むね肉が100gあたり78円で販売されます。チキンカツや蒸し鶏におすすめです。

オーケー名物の手作りピザは「明太子ポテトピザ」に注目。"ミックスチーズが50％増量"となっています。直径約30cmのホールの価格は522円です。なお、一部の店舗では取り扱いがありません。

チラシ（関東・関西向け）は公式サイト上に掲載されています。そのほかの特売情報はチラシをチェックしてみてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）