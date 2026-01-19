若手や中堅ならいざ知らず、管理職・経営幹部クラスの転職において「キャリアアップしたい」「〇〇を学びたい」という動機は通用しない。むしろ、評価を大きく下げてしまう……そう語るのは、エグゼクティブ転職の専門家・井上和幸氏。本記事では幹部人材が転職時に問われる本質について解説します。

幹部人材の転職動機で評価を落とす伝え方とは？

現在、転職活動に取り組んでいるエグゼクティブの皆さんは、どのような背景や事情から次のキャリアを考え始めましたか？ これまでマネジメントの立場で組織を率い、成果と責任を背負ってきた皆さんだからこそ、単純ではない現実的な理由があって、次のステージを模索しているはずです。

多くの場合、「今の会社を離れたい」という判断のきっかけは、少なからずネガティブな要因に基づいています。組織環境の変化、経営方針への違和感、権限や裁量の限界など、その理由は人それぞれでしょう。そして、それが衝動的・感情的なものでない限り、否定されるべきものではありません。

ただし注意したいのは、「辞めたい理由」と「次に行きたい理由」は、本来イコールではないという点です。両者は関連している場合もありますが、性質の異なるものです。この違いを十分に整理できないまま転職活動を進めている幹部層の人は、実は少なくありません。

面接の場で、現職に対する不満や退職理由を詳細に説明する人を見かけます。確かに、面接官（事業責任者や人事責任者、経営者本人であることも多いでしょう）にとって、それは確認すべき情報のひとつです。しかし、それはあくまで“前提条件”に過ぎません。

採用の判断軸として本当に問われるのは、



「次の環境で、何を実現しようとしているのか」

「その会社に、どのような価値をもたらせるのか」



という点です。

こうした前提の中で、管理職・経営幹部クラスの人が特に注意すべきなのは、転職動機を語る過程で、「キャリアアップしたい」「御社で〇〇を学びたい」という表現をしてしまうこと。

この2つの動機は、第二新卒層・若手からギリギリ中堅社員クラスまでであれば、ある面でのベストアンサーです。しかし、幹部層において、これは「的外れ」であることに気づかなくてはなりません。

若手・中堅人材と幹部人材が「採用される理由」の決定的な違い

そもそも「若手・中堅人材が採用される理由」と「幹部人材が採用される理由」には大きな違いがあります。

若手・中堅人材の場合、＜組織の中で定義されたファンクションを担い、全うしてくれること＞が彼・彼女らを採用する決め手となります。「当社がやって欲しいことを、できるだけ高いレベルで、つべこべ言わずにやって欲しい」のです。

これに対して、幹部人材に求められるのは、＜その組織をどう動かしていけばよいのかという問いに答えてくれること＞です。「この人に任せれば、我々の想定を超えたレベルの、より良いやり方で組織を率いて、成果を上げてくれるのではないか」と、企業の事業責任者、人事責任者、経営者が思うかどうかが判断軸になります。

このクラスで意識的に「キャリアアップしたい」「御社で〇〇を学びたい」と語る人はいないのではないか？ そう思われるかもしれません。しかし、実際にこうした例は意外なほど多いのです。

また、動機を簡潔にまとめようとした結果、意図せずともそのように伝わってしまうこともあります。

例えば、現職ではやり切った、次はより大きな裁量で価値を出したいという意図であっても、「これまでの経験を踏まえて、次のステージとしてキャリアアップを図りたいと考えています」と伝えると、採用担当目線では自分の成長が主で、会社に何をもたらすのかが見えません。

また、事業の方向性に共感しており、深く関与したいという意図を伝えようとして、「御社の事業は非常に魅力的で、そこで〇〇を学びたいと考えています」と表現すると、相手にはインプットが目的で、アウトプットの視点が弱いととらえられます。

この違いがわかれば、なぜ管理職・経営幹部クラスの転職動機が「キャリアアップ」「〇〇を学べる」では困るのか、腑に落ちることと思います。

幹部転職の本質は「自己実現」ではなく「価値創出」

私は日々、引く手数多のエグゼクティブの皆さんの幹部転職を支援していますが、彼らに共通する姿勢があります。

（1）事業や組織に貢献したい自身のテーマが明確である

（2）事業や組織に貢献できるスキル、専門性、経験を自己認識している

（3）その企業のテーマやビジョン、あるいは課題について現実的に理解した上で共鳴し、その一翼を担う覚悟を持っている

3つ目については、応募段階で完全に言語化できている必要はありません。選考プロセスを通じて、直感が確信に変わっていくケースも多いからです。

管理職、経営幹部職とは、事業や組織をリードし、事業や組織を上手く動かすことを通じて外部市場に対してインパクトを出すこと、価値を提供することを実現する役割を担える人のことを指します。そのプロセスを通じて（のみ）、自己成長を続け、自己実現を図ります。

もしあなたが、「組織や他者を通じて価値を生み出す」というテーマが現職では何らかの理由で実現できなくなった、あるいは明確な障害があるために次の場を求めているのであれば、幹部としての転職が成功する可能性は高いでしょう。

しかし、「自分の市場価値を上げたい」「新しいことを学びたい」という思いが主軸にあるのであれば、一度立ち止まって考える余地があります。幹部としての転職を急ぐのではなく、現職で改めて組織や事業への貢献とは何かを見つめ直したうえで、次を考える。そのほうが、結果的に納得感のあるキャリアにつながるはずです。

井上 和幸

株式会社 経営者JP

代表取締役社長・CEO