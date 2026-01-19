気になったら即処理！ 小型軽量・切れ味充分な「充電式鼻毛カッター」
この記事は2024年10月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
外出先で髭の剃り残しや鼻毛の処理がまだだった…と突然気付くハプニング。
営業先などのビジネスシーンや、恋人とのデートの時などに備えて、nanatoの「鼻毛カッター」で忘れずにしっかりケアしましょう。
360°高速回転の刃
精密な360°両回転両刃ステンレス刃を搭載しているので、太くて硬い鼻毛や耳毛も楽にカットできます。
刃は人間工学に基づいた3Dデザインを採用し、保護キャップ付きで安心。刃の円形が鼻腔にしっかりとフィットし、鼻毛を引っ張らず、鼻の内部を傷つけないので快適に使用できるんです。
静音設計＆コンパクト仕様
nanatoの「鼻毛カッター」は全銅DC、トップレベルの高トルクブラシレスマイクロモーターを採用しているので、カーボンブラシの摩擦音を低減してくれます。
また、ペンと同じくらいのコンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅だけでなく、職場や出張、旅行先で気付いた時にすぐにお手入れができます。
常にカバンなどに入れて持ち運んでいれば、トイレで手を洗う時に鏡を見て「やばい、鼻毛が出てる」とわかった時でも安心ですよね。
水洗い可能でいつでも清潔
10社以上の工場からサンプルを取り寄せ、「先端の水洗い対応」や「持ち運びのコンパクトさ」を試行錯誤したこだわり設計です。
そのため、本体の先端は外して直接水洗いすることができます。残留物が細菌の繁殖に繋がる可能性もあるので、使った後にしっかり洗うことでいつでも清潔に使用することができますよ。
また、刃はステンレス製なので錆びづらく、オリジナルのお手入れブラシも付属されてるので洗うのも簡単です。
バッテリーが超長持ち
充電状況が分かるLEDを搭載していて、充電中は赤、充電完了は青になります。1時間くらいで満充電できて、バッテリーには高性能リチウムイオンバッテリーを使用しているので一度のフル充電で60日間使用できる超持続バッテリーです。
USB Type-Cケーブルで簡単に充電できるので、外出先でモバイルバッテリーを使っての充電も可能。1本あったら便利なアイテムです。
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp