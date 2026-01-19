ラクだけど…「黒い服」で太見えしてる人の特徴。今すぐ真似できる“重く見えない着痩せテク” 3つ
みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。別に意識しているわけではないけれど、なぜか秋冬になると服装の色味が地味色ばかりに傾くことってありませんか？ とくに黒は引き締め色なので、着膨れを起こす冬にこそ着痩せを狙って取り入れがちです。
しかし、着こなし方を間違えると着痩せどころか逆に重苦しい印象を与えてしまうので注意が必要ですね。そこで今回は、冬の黒ファッション、地味で重く見えるのを防ぐコツについてご紹介いたします。
◆上下黒なら、インナーは差し色を絶対プラス！
黒いニットに黒のパンツorスカートは重たく見えて失敗しやすいです。理由は、冬服はどれも厚地で重たさを感じるため。着用している本人の骨格が華奢であったり、首が長かったり、髪の毛がハイライトなど明るい色でない限り、全体がずっしり見えてしまいます。
ただし上下黒のコーデが必ずしもNGというわけではありません。重たく見える原因は、どこにも「差し色」がないためです。なので、明るいインナーをニットの下に仕込んで、差し色を加えましょう。シンプル派は白のカットソーがおすすめです。マニッシュ派はブルーの襟シャツでクールな着こなしに。いずれもインナーの襟、袖、裾をチラ見せすることで、単調になりがちな黒コーデに新鮮さと軽量感を与えます。
◆三段階トーンで、適度な軽さを表現する
差し色を足したくない。全身オールブラックをどうにか実現させつつ、でもすっきりとした印象を与えたい！ そんな時は、ブラックの明るさを三段階に分けましょう。真っ黒なブラック、少しグレーが入った墨色（オフブラック）、最も明るいグレーをコーデにプラスして、全身でグラデーションを作るようにスタイリングをしてみてください。
基本的にはトップスに一番明るいトーンであるグレーを採用してください。オフブラックのボトムスに、小物はしっかりとした黒を合わせるなども良いですね。全身で見ればほぼオールブラックコーデですが、よく見ると単調ではないことが分かる着こなしになります。さらにメタリック系のアクセサリーを加えれば、ミニマルなモードコーデに。
◆異素材を組み合わせれば、脱・重コーデ
黒コーデの重たさは、シンプルに「差し色」を追加することで解消できます。しかし、色をあまり取り入れたくない場合や、そもそも色ものの服を持っていないという時は、素材の違った黒服を合わせるという方法もあります。例えば、ふかふかとしたボアコートにレザー系のスカート、といったように、素材が違えば同じ黒でも、重苦しい印象を与えません。
ぜひ、これらのポイントを意識して素敵なブラックコーデを楽しんでくださいね。
＜文＆イラスト／角佑宇子＞
【角 佑宇子】
（すみゆうこ）ファッションライター・スタイリスト。スタイリストアシスタントを経て2012年に独立。過去のオシャレ失敗経験を活かし、日常で使える、ちょっとタメになる情報を配信中。2023年9月、NHK『あさイチ』に出演。インスタグラムは＠sumi.1105
