STARGLOWデビューシングル「Star Wish」MVのティザー映像第2弾公開＆MVプレミア公開も決定

STARGLOWのデビューシングル「Star Wish」ティザー映像第2弾が公開された。

■MVに込められた物語の一端にいち早く触れてみよう

BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMの5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW。1月21日に発売される彼らのデビューシングル「Star Wish」のティザー映像第2弾が公開された。

「Star Wish」の全貌は未だベールに包まれているが、公開されたティザー映像第2弾では遂にMVのストーリーの一端が垣間見え、その魅力を存分に感じさせる内容となっている。

「Star Wish」は19日午前0時より先行配信が開始され、続く20時にはMVがプレミア公開されるので、心躍る瞬間をぜひ楽しみにしていてほしい。

■発売記念の配信＆リアルイベントも開催決定

さらに1月19日のMV公開前には、YouTubeおよびLINE VOOMにて『Debut Single ‘Star Wish’ Release Party』生配信も決定。時間は以下の通りとなっている。

18:45～LINE VOOM独占/19:00～YouTube & LINE VOOM

生配信ではデビューシングル制作秘話やファンネームの発表など、盛りだくさんの内容が予定されているのでこちらも見逃せない内容だ。

そして初回生産分CDには北海道・東京・愛知・大阪・福岡での『Talk Show & Greeting』イベント招待などに応募できる抽選特典シリアルコードを同梱。

さらにデビュー当日の1月21日に「Star Wish」リリース記念イベントをダイバーシティ東京プラザで行うほか、1月31日および2月1日には横浜BUNTAIで初の単独イベント「STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』」を開催する予定なので、詳細は公式サイトをチェックしよう。

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Star Wish」

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

