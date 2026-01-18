この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【不動産投資】東京 vs 名古屋 vs 大阪 vs 福岡！2026年で最も稼げるエリアは何処なのか？』を公開した。2026年を見据え、東京・名古屋・大阪・福岡という主要4都市を横断的に比較し、不動産投資におけるエリア選択の考え方を整理している点が特徴である。



木村氏が冒頭で示すのは、「どの都市が一番儲かるのか」という単純な序列思考への疑問である。金利上昇や建築費高騰が進む中、過去のように都心で値上がりを期待する投資は成立しにくくなっており、投資判断の前提そのものを見直す必要があると語る。エリア選びは流行やイメージではなく、収益構造から逆算すべきだという視点が一貫している。



東京については、圧倒的な人口規模と賃貸需要の厚さが強みとして挙げられる一方で、価格水準の高さが大きな制約になると説明される。特に都心部では利回りが極端に低下し、収益目的の投資としては難易度が高い局面にあるという見解だ。そのため、視点を都心から周辺エリアへ移すかどうかが重要な判断軸になる。



名古屋と大阪は、東京と比べて価格と利回りのバランスを取りやすい都市として位置づけられる。名古屋は金融機関の融資姿勢やエリアの広がりが特徴である一方、中心部では供給過多の側面もあると指摘される。大阪は再開発による話題性がある反面、都心集中ではなく周辺エリアを含めた視点が欠かせないとされる。



また、福岡は人口流入と都市成長の勢いが際立つエリアとして紹介。将来性への期待は高いものの、すでに価格が上昇している点を踏まえ、どこでどのような収益を狙うのかという整理が不可欠だと語られる。都心か周辺かという選択が、投資の性格を大きく左右することが示唆された。



こうした4都市の比較を通じて浮かび上がるのは、「万能な正解エリア」は存在しないという結論である。キャピタル重視なのか、インカム重視なのか、あるいは拠点戦略をどう描くのかによって、選ぶべきエリアは変わる。動画では、その判断基準を整理するための考え方が段階的に語られている。今回の動画は、不動産投資でエリア選びに迷う個人投資家にとって、市場環境と戦略の関係を俯瞰的に理解する材料になるに違いない。