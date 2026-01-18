¡Ö¥Ö¥ë¥¢¥«¡×¤Ë¥Ô¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎÎ×Àï¥ê¥ª¤¬¼ÂÁõ·èÄê¥á¥â¥í¥Ó¤Ç¤Ï¶»¸µ¤¬¡Ä¡Ä¡ª
¡Ú¥Ö¥ë¥¢¥«¤Õ¤§¤¹¡ª～¤´ー¡ª¤´ー¡ª¡ªÀèÀ¸¢ö～ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸ Day2¡Û 1·î18Æü10»þ～ ÇÛ¿®
¡¡Yostar¤Ï¡¢Android/iOSÍÑRPG¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ê¥Ö¥ë¥¢¥«¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ê¥ª¡ÊÎ×Àï¡Ë¡×¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¡Ö6th PV¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¥ê¥ª¤¬¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¥»¥ß¥Êー¤Î»þ¤Î°áÁõ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬¥ó¤ò¼ê¤Ë¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤ÎÈ±·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÀïÆ®¤ËÅ¬¤·¤¿°áÁõ»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥â¥í¥Ó¤Ç¤Ï¶»¸µ¤¬¤Ï¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆµºÜ¤¹¤ë¡£¡Ú¥Ö¥ë¥¢¥«¤Õ¤§¤¹¡ª～¤´ー¡ª¤´ー¡ª¡ªÀèÀ¸¢ö～ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸ Day2¡Û
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.