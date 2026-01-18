エールディヴィジ 25/26の第19節 NACブレダとＮＥＣの試合が、1月18日05:00にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。

NACブレダはモウサ・ソマノ（FW）、シドニー・ファンホーイドンク（FW）、ルイス・ホルトビー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、ノエ・ルブレトン（DF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ＮＥＣのエリ・ダサ（DF）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

さらに17分ＮＥＣが追加点。小川 航基（FW）のアシストからサミ・ウィッサ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

30分、ＮＥＣが選手交代を行う。ダルコ・ネヤシュミッチ（MF）からディルク・プロペル（MF）に交代した。

38分、NACブレダのリオ・ヒレン（DF）のアシストからモウサ・ソマノ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とＮＥＣがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分NACブレダが同点に追いつく。シャルルアンドレアス・ブリム（FW）のアシストからモウサ・ソマノ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

62分、ＮＥＣは同時に2人を交代。小川 航基（FW）、サミ・ウィッサ（MF）に代わりデベロン・フォンビレ（DF）、ブラヤン・ペレラ（DF）がピッチに入る。

63分、NACブレダが選手交代を行う。レオ・グライムル（DF）からボイド・ルカッセン（DF）に交代した。

69分ＮＥＣが逆転。チャロン・チェリー（MF）のアシストからディルク・プロペル（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

71分、NACブレダは同時に2人を交代。シドニー・ファンホーイドンク（FW）、モウサ・ソマノ（FW）に代わりアンドレ・アユー（MF）、ユホ・タルビティエ（FW）がピッチに入る。

81分NACブレダのルイス・ホルトビー（MF）のアシストからボイ・ケンパー（DF）がゴールを決めて3-3に追いつく。

86分、ＮＥＣが選手交代を行う。バサル・オナル（DF）からビルヒル・ミシジャン（FW）に交代した。

88分、NACブレダが選手交代を行う。ルイス・ホルトビー（MF）からクリント・レーマンス（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分ＮＥＣが逆転。佐野 航大（MF）がゴールを決めて3-4と逆転する。

以降は試合は動かず、ＮＥＣが3-4で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）は先発し62分までプレーした。佐野 航大（MF）はフル出場した。90+4分にゴールを決めた。

2026-01-18 07:11:39 更新