¡Ö·ÐºÑÅªDV¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¡Ä¡ÖÎ¥º§¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬É×¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤ÈÇº¤à50Âå½÷À¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÅªDV¡×¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¡¢º£½µ»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤³¤Î¥é¥¸¥ª¡ÖBlue Ocean¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«É×¤Ë¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Î¥º§¤·¤¿¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢·ÐºÑÅªDV¤Ç¤¹¡£Î¥º§·Ð¸³¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê50Âå¡¢½÷À¡Ë
¡ö
¡Ö·ÐºÑÅªDV¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¿È¤òÎ¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢À¸³èÈñ¤ò¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼ýÆþº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÀÞÈ¾¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ÄÇº¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉâµ¤¤Ê¤É¤ÎÌÀ¤é¤«¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤ÆÁê¼ê¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÊÃ¶ÆáÍÍ¤¬¡ËDV¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢¤è¤ê¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿´¤¬¤¤¤Ä¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤ÆÌÈ±Ö¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªÂÎ¤ò¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÁêÃÌ¼Ô¤Î¿´¿È¤ò°Æ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø·Ð¸³ÃÌ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤äÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡ÖÀµÅö¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤ò¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¹ÔÀ¯¤Î½÷ÀÁêÃÌ¡×¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿
»ä¤âÎ¥º§¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤ÏÇ¯¼ý800Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç350Ëü±ß¤Û¤É¡£É×¤Ï·ðÌó²È¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¥±¥Á¤Ç¡¢»ä¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢³Ø¹»¡¢Éþ¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¡¢¤µ¤é¤Ë·î15Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤Þ¤º¹ÔÀ¯¤Î½÷ÀÁêÃÌ¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Î§ÁêÃÌ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÂè»°¼Ô¤ËÀµÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê40ÂåÈ¾¤Ð ½÷À¡Ë
¢¡¡ÖÁ´¤Æ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡×¥µ¥¯¥Ã¤ÈÎ¥º§
»ä¤âÉ×¤Î·ÐºÑÅªDV¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤ÇÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÉÔ°Â¤Ç¡Ö²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë²¿¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Û¤ÉÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¡£¶èÌò½ê¤ä½÷À»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Ë¡¥Æ¥é¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï·Ù»¡¤âÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥µ¥¯¥Ã¤ÈÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½÷¤Ï¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê50ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿åÌÌ²¼¤Î½àÈ÷¡×¤È¡Ö¼«Î©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÌÀÆü°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡×¤È1²ó¤Ç·è¤á¤ë
»ä¤Î¸µÉ×¤â¥â¥é¥Ï¥é¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀµ¼Ò°÷¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¼Â²È¤äÌ¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÀÅ¤«¤Ë¡¢ËüÁ´¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆü°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢É×¤ò°¢Á³¤È¤µ¤»¤ÆÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥é¥À¥éÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤¬´¶¾ð¤äÃÎ·Ã¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢1²ó¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¡×
»ä¤ÎÍ§¿Í¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤ÇÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê²Ô¤®¡¢º£¤ÏÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¡ÖÃË¤¬ÍÜ¤¤¡¢½÷¤Ï²È¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆÉ×¤Ë¡Ö¤É¤¦¤»²¶¤Î¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ìÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ò¥®¥ã¥Õ¥ó¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¡Ê60ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¡½¡½ÊüÁ÷Ãæ¡¢½»µÈ¤Ï¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚÊý¤¬¡ØÂè»°¼Ô¤äÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª²È¤ò°Â¤é¤®¤Î¾ì½ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7796
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÅªDV¡×¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¡¢º£½µ»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤³¤Î¥é¥¸¥ª¡ÖBlue Ocean¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«É×¤Ë¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Î¥º§¤·¤¿¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢·ÐºÑÅªDV¤Ç¤¹¡£Î¥º§·Ð¸³¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê50Âå¡¢½÷À¡Ë
¡ö
¡Ö·ÐºÑÅªDV¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¿È¤òÎ¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢À¸³èÈñ¤ò¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼ýÆþº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÀÞÈ¾¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ÄÇº¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉâµ¤¤Ê¤É¤ÎÌÀ¤é¤«¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤ÆÁê¼ê¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÊÃ¶ÆáÍÍ¤¬¡ËDV¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢¤è¤ê¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿´¤¬¤¤¤Ä¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤ÆÌÈ±Ö¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªÂÎ¤ò¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÁêÃÌ¼Ô¤Î¿´¿È¤ò°Æ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø·Ð¸³ÃÌ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤äÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡ÖÀµÅö¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤ò¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¹ÔÀ¯¤Î½÷ÀÁêÃÌ¡×¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿
»ä¤âÎ¥º§¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤ÏÇ¯¼ý800Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç350Ëü±ß¤Û¤É¡£É×¤Ï·ðÌó²È¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¥±¥Á¤Ç¡¢»ä¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢³Ø¹»¡¢Éþ¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¡¢¤µ¤é¤Ë·î15Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤Þ¤º¹ÔÀ¯¤Î½÷ÀÁêÃÌ¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Î§ÁêÃÌ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÂè»°¼Ô¤ËÀµÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê40ÂåÈ¾¤Ð ½÷À¡Ë
¢¡¡ÖÁ´¤Æ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡×¥µ¥¯¥Ã¤ÈÎ¥º§
»ä¤âÉ×¤Î·ÐºÑÅªDV¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤ÇÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÉÔ°Â¤Ç¡Ö²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë²¿¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Û¤ÉÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¡£¶èÌò½ê¤ä½÷À»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Ë¡¥Æ¥é¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï·Ù»¡¤âÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥µ¥¯¥Ã¤ÈÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½÷¤Ï¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê50ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿åÌÌ²¼¤Î½àÈ÷¡×¤È¡Ö¼«Î©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÌÀÆü°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡×¤È1²ó¤Ç·è¤á¤ë
»ä¤Î¸µÉ×¤â¥â¥é¥Ï¥é¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀµ¼Ò°÷¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¼Â²È¤äÌ¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÀÅ¤«¤Ë¡¢ËüÁ´¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆü°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢É×¤ò°¢Á³¤È¤µ¤»¤ÆÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥é¥À¥éÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤¬´¶¾ð¤äÃÎ·Ã¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢1²ó¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¡×
»ä¤ÎÍ§¿Í¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤ÇÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê²Ô¤®¡¢º£¤ÏÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¡ÖÃË¤¬ÍÜ¤¤¡¢½÷¤Ï²È¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆÉ×¤Ë¡Ö¤É¤¦¤»²¶¤Î¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ìÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ò¥®¥ã¥Õ¥ó¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¡Ê60ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¡½¡½ÊüÁ÷Ãæ¡¢½»µÈ¤Ï¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚÊý¤¬¡ØÂè»°¼Ô¤äÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª²È¤ò°Â¤é¤®¤Î¾ì½ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7796
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635