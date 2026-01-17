「It’s a piece of cake」の意味は？直訳から考えてみよう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It’s a piece of cake」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「めっちゃ簡単！」でした！
直訳すると「ひと切れのケーキ」という意味。
「ひと切れのケーキなんてペロッと食べられる」というところから「容易にできる」というニュアンスで使われます。
A：「Did you do your homework?」
（宿題したの？）
B：「Yes! It was a piece of cake.」
（うん！朝飯前だよ！）
あなたはわかりましたか？
※解答は複数ある場合があります。
