「It’s a piece of cake」の意味は？直訳から考えてみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「めっちゃ簡単！」でした！

直訳すると「ひと切れのケーキ」という意味。

「ひと切れのケーキなんてペロッと食べられる」というところから「容易にできる」というニュアンスで使われます。

A：「Did you do your homework?」

（宿題したの？）

B：「Yes! It was a piece of cake.」

（うん！朝飯前だよ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。